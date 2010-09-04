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Yaşam

DENİZ FENERİ DERNEĞİNDEN OKAY'A KINAMA İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2010 20:24

-DENİZ FENERİ DERNEĞİNDEN OKAY'A KINAMA İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - Deniz Feneri Derneği, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay'ın AK Parti'nin, referandum harcamalarının kaynaklarından birisinin Deniz Feneri olduğu yönündeki iddiasını "esefle kınadığını" bildirdi. Dernekten yapılan açıklamada, Okay bu iddiasını "derhal, hiç beklemeden ispata" çağrıldı.  "Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bir süre önceye kadar Deniz Feneri'ni diline dolamış, Okay'ın iftirasına benzer çirkin iftiralarda bulunmuştu. Kendisi ve partisini mahkemeye verdik. Yargı süreci devam ediyor" denilen açıklamada, Okay'ın iddiasıyla ilgili hukuk mücadelesinin ayrıca devam edeceği belirtildi. Okay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu mitinginden önce gazetecilerle sohbetinde, referandumun Türkiye'ye maliyetinin yaklaşık 150 trilyon olduğunu ifade etmiş, ''Neredeyse AKP tek başına bu harcamayı yapacak. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Kaynağını açıklasın. Kaynaklarından biri de Deniz Feneri'' demişti.

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