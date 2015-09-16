Deniz canlıları yarı yarıya azaldı



Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan raporda, aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliğinin 1970-2010 yılları arasında balık stoklarının sayısını önemli oranda düşürdüğü bildirildi.

WWF'nin Yaşayan Mavi Gezegen Raporu'nda küresel gıda arzında önemli türlerin ise en olumsuz etkilenenler arasında olduğu kaydedildi.

Örneğin ton balığı ve istavrit miktarı 40 yılda yüzde 74 oranında azaldı. WWF Başkanı Marco Lambertini, “Tek bir nesillik dönemde, insan aktiviteleri balıkların üreyebileceklerinden daha hızlı avlanmasıyla okyanuslara büyük zarar verdi” dedi.

Lambertini, “Aşırı avlanma, deniz habitatlarının yıkımı ve iklim değişikliğinin tüm insan nüfusu üzerinde korkunç etkileri var. Yaşamları denize bağlı en yoksul topluluklar ise bundan en hızlı ve en ağır şekilde etkilenenler arasında. Gelecek nesiller için yeterli okyanus yaşamını sağlayabilmek için çok büyük değişiklikler gerekli” şeklinde konuştu.

Mercanlar tehlikede

Rapora göre, mercan kayalıkları, mangrov ve deniz bitkilerinin de sayısında büyük düşüş yaşandı. WWF'nin bir önceki raporunda mercanların yarısının yok olduğu ve sıcaklık artışı devam ederse 2050 yılına kadar tamamen ortadan kalkacakları belirtilmişti.

Aşırı avlanma nedeniyle köpek balıklarının da tehlikede olduğu belirtildi.

Vakıf, eğer insan nüfusu “sürdürülebilir limitler” içinde yaşarsa, okyanusun yenilenebilir bir kaynak olduğuna ve deniz yaşamının yeniden canlandırılabileceğine de dikkat çekti.