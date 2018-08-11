Deniz Çakır üç sezon rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldı: Omurgalı bir birey olarak...

ATV'de yayınlanan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Oktay Kaynarca ile üç sezondur başrol oynayan Deniz Çakır, dizinin kadrosundan çıkarıldı. Ayrılık sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Çakır, "Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olamanın erdemiyle yoluma devam edeceğim" dedi.

Milliyet konuya ilişkin haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli'nin eşi Meryem karakterine can veren oyuncu, yeni bölümleriyle ekrana gelecek projenin tanıtım çekimlerinde yer almadı. Dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz'ın, 'sık sık özel hayatıyla gündeme gelmesi' nedeniyle Deniz Çakır'ın bu tutumundan dolayı rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi. İşsiz kalmasından dolayı şoke olan oyuncunun yerine, yapım şirketinin yeni bir isim arayışına girdiği konuşuluyor."

Deniz Çakır'dan açıklama

Instagram hesabından ayrılık sonrası açıklama yapan Çakır şunları kaydetti:

"Üç sezon boyunca şahane bi macera yaşadık... Ben çok sevdim Meryem’i... Çok şey öğretti bana... Anne olmadan, anneliğin mucizesini tattırdı. Çok ağladı Deniz, Meryem’i hissetmeye çalışırken... Kalbimin Meryem kadar yandığını söyleyebilirim; o olmaya çalışırken... İyi ki de girdi hayatıma.. Şimdi bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet... Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim. Hep öyle yaptım... “İyi insan” olmak güzel... Yanlış olanın karşısında durmak da... Her zaman sevgi ve umutla... DENİZ ÇAKIR"