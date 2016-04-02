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Politika

Deniz Baykal'ın kaset dosyasında "tanık" Nesrin Baytok ifade vermeyi reddetti

Savcılığın görüntülerin çekildiği evin adresi ile olaya ilişkin şüphelendiği kişilerin olup olmadığını soracağı öğrenildi

02 Nisan 2016 01:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Baykal'ın istifasına yol açan görüntülerdeki ikinci kişi olduğu öne sürülen, eski özel kalem müdürü ve eski Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’u “tanık” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Baytok, "tanık" sıfatıyla çağrıldığı adliyede, konuyla ilgili ifade vermeyeceğini belirtti.

Hürriyet’in haberine göre, avukatıyla önceki gün Ankara Adliyesine gelen Nesrin Baytok, olayla ilgili bir şey söylemedi ve konu hakkında ifade vermeyeceğini belirtti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Deniz Baykal'ın eski Özel Kalem Müdürü ve eski CHP Ankara Milletvekili Baytok'un “tanık” sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar vermişti.

Savcılığın, “mağdur-müşteki-tanık” sıfatıyla ifadeye çağırdığı Baytok’a, görüntülerin çekildiği evin adresi ile olaya ilişkin şüphelendiği kişilerin olup olmadığını soracağı öğrenildi. Nesrin Baytok’un, bu evin adresini vermesi durumunda, savcılığın dosyada büyük ilerleme kaydetmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

 

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