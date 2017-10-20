Deniz Baykal'ın eşi: Hâlâ risk var, bekliyoruz

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Baykal, "Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın tedavisi Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde devam ediyor. Baykal’ın eşi Olcay Baykal rahatsızlığın ardından Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık’a konuştu.

"Fenalaşınca koruma polisini aramış"

Deniz Baykal hastalandığı sırada Antalya’da bulunan Olcay Baykal, “Nasıl oldu böyle bir anda?” sorusuna, "Deniz Bey fenalaşınca koruma polisini aramış. Koruma polisi geldiğinde durumun ciddiyetini fark edip hemen ambulans çağırmış. Hastaneye kaldırmışlar” yanıtını verdi.

Olcay Baykal, eşinin şu anki durumu hakkında, “Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Binali Yıldırım'n da Baykal'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirten Olcay Baykal, “Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.