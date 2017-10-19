Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Umutlarımız artıyor, düne göre daha iyi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. "Son 24 saatte ödem ve kanamada gerileme var" diyen Prof. Dr, İbiş, "Deniz Baykal Bey'in oğlu, Ataç Baykal da her toplantımızın içindeydi. O da bu uygulamaları ve tedavi çabalarının ne kadar yüksek düzeyde olduğunu görüyor" ifadesini kullandı.

Erkan İbiş, adını anmadan Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın "Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti" iddiasına gönderme yaparak, "Bilgi kirliliklerine, spekülatif amaçlı söylemlere itibar etmeyiniz" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Erkan İbiş'in hastane bahçesinde yaptığı açıklamalar şöyle:

"Düne göre sağlık durumu iyi. Olumlu bulguları sizinle paylaşmak istiyorum. 72 saat çok önemli demiştik, bu devam ediyor. Solunum desteği devam ediyor. Şu anda dünyanın en iyi kliniklerinden biri ne derseniz, burayı da gösteririm arasında. Deniz Baykal Bey'in oğlu, Ataç Baykal da her toplantımızın içindeydi. O da bu uygulamaları ve tedavi çabalarının ne kadar yüksek düzeyde olduğunu görüyor. Kendisi özellikle bunu iletmek istedi.

Son 24 saatte ödem ve kanamada gerileme var. Nörolojik bulguları görmek için zaman zaman uyandırıyoruz. Bunlarda da olumlu gelişmeler var.

Beyninde basınç vardı, düşürmeye çalışıyoruz. Bizi umutlandıracak bulgular var. Arkadaşlarımız 72 saattir buradalar, uykusuz olmalarına rağmen Deniz Baykal'ın iyileşmesi için çaba gösteriyorlar.

Bulgular takip edilecek. "72 saat" demiştik, biz onu komplikasyonlar ve ödem ve kanama düzeyinin yükselmesi adına kullanmıştı. Kritik eşik diye bir kavram kullanamam, bulguların düzeyini hep birlikte takip edeceğiz. Gün içinde ani bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Bilgi kirliliklerine, spekülatif amaçlı söylemlere itibar etmeyiniz. Bizim dışımızda herhangi birine itibar etmeyin, ne tür bir gelişme olursa sizlere haber vereceğiz."

HDP heyetinden ziyaret

HDP sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Baykal'ın tedavi gördüğü hastaneye bir ziyaret gerçekleştirdi. Baykal'ın yoğun bakımda olmasından dolayı hastanede bekleyen yakınları ve CHP heyeti ile görüşem HDP'liler acil şifa dileklerini iletti.