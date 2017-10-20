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Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kötüye gidiş yok

Kılıçdaroğlu: Doktorlardan umut verici değerlendirmeler var; kötüye gidiş yok, umutluyuz

20 Ekim 2017 14:11

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında olan Deniz Baykal'ı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Baykal'ın sağlık durumunda kötüye gidiş yok" dedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 5'inci günde devam ediyor.

Kılıçdaroğlu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, hastanede tedavisi devam eden Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Bizi sevindiren kötüye gidiş yok. Umutluyuz, inşallah hastalığa direnir ve bir süre sonra görevine geri gelir, milletvekilliğini sürdürür. Bütün dualarımız Sayın Baykal'la. İnşallah kısa süre içerisinde şifa bulur, hastaneden ayrılır" dedi.

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