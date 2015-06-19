Deniz Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nun tepkisine cevap

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde koalisyon konusuna girdiği için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert bir şekilde eleştirdiği Deniz Baykal'dan yanıt geldi:

"Beni işin içine sokacak hiç bir model önerisi olmadı."

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesiyle ilgili rahatsızlığını 'Sayın Deniz Baykal’ın o gece bana neden ulaşamadığını ise, ben de anlamadım. Tam tersine o gece saat 24.00’ten sonra da ayaktaydım ve uyumuyordum' diyerek anlattı. Bu sözlere Baykal'dan yanıt geldi.

Sözcü gazetesine açıklamada bulunan Baykal, şöyle konuştu:

"Genel Başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığım saat belli. Bunların kayıtları baz istasyonlarında da var. Kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine Özel kalem Müdürüyle konuştum. O da ulaşamadığını söyledi. Sonuçta ben kendisiyle konuştum ve görüşmeye ondan sonra gittim. Sayın Erdoğan’la konuşmamızda tek kelime bile olsa böyle bir şey konuşulmadı. Bana, siyasi geleceğimle ilgili hiçbir konuşma geçmedi. Beni işin içine sokacak hiç bir model önerisi olmadı. Yaptığımız görüşme sırasında sayın Erdoğan’ın bana böyle bir teklif yapmış olabileceğini ya da benim böyle bir teklife muhatap olduğumun kendi partililerimiz tarafından konuşulması, düşünülmesi daha acıdır.

'Kapsamlı bir açıklama yapılacak'

Baykal, Erdoğan’la yaptığı görüşmeden sonra ortaya atılan ya da kulislerde konuşulan iddialara karşı kapsamlı bir açıklama yapacağını söyledi. Bunun ne zaman olacağı sorusuna ise “her şeyin bir zamanı var” demekle yetindi.