-DENİZ BAYKAL'DAN İDDİALARA YANIT TBMM (A.A) - 08.03.2011 - CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, ''bir tacize ve tecavüze maruz kaldığını iddia eden kişinin, iddiasını ispat ederek konuyu yargıya taşımasını'' istedi. Yılmaz, ''Deniz Baykal'ın vekili'' sıfatıyla yaptığı yazılı açıklamada, ''Odatv'de gazetecilik yaptığını söyleyen bir kişinin, 24 Ocak 2011 tarihinde, Deniz Baykal'ın sekreterini iki, korumasını da bir kez arayarak ısrarla görüşmek istediğini'' belirterek, ''Görüşme gerekçesi olarak, herhangi bir gazetecilik faaliyeti, röportaj talebi dile getirilmemiştir. Bazı fotoğraflar verileceği söylenmiştir'' ifadesine yer verdi. Deniz Baykal'ın bu kişiyle tanışmadığını ve ziyaret öncesi aralarında telefon görüşmesi yapılmadığını kaydeden Yılmaz, görüşmenin Baykal'ın TBMM'deki ''22 metrekarelik odasında gerçekleştiğini'' bildirdi. Odanın konumuna ilişkin bilgiler veren Yılmaz, ''Ziyaretin 15 dakika sürdüğünü, herhangi bir fotoğraf getirilmediğini, ziyaretçinin de herhangi bir gerginlik yaşamadan gülen bir yüzle oradan ayrıldığını'' ifade etti. Avukat Yılmaz, açıklamasında şunlara yer verdi: ''Deniz Baykal'ın o gazeteci ile gerçekleştirdiği tek görüşme budur. Bu görüşmeden sonra da onu ne telefonla ne de elektronik ortamda aramıştır, mesajlaşmıştır. Buna karşılık, o gazeteci Deniz Baykal'ı ev telefonundan, gözaltına alınıncaya kadar defalarca aramıştır. Bu telefon görüşmelerinde yapılan buluşma talepleri, gece gündüz evine çağırma girişimleri, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etme istekleri kararlı bir şekilde reddedilmiştir. Bir şantaj ve komplo projesinin yaşama geçirilmesine fırsat verilmemiştir. Bir tacize ve tecavüze maruz kaldığını iddia eden kişi, derhal iddiasını ispat etmeli, konuyu yargıya taşımalıdır. Taciz, tecavüz iddialarının dile getirilmesi gereken yer gazete sütunları, TV ekranları değil, yargı mercileridir.'' Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, ''İddia sahibine ispat imkanı sağlamak üzere'' konuyu kendilerinin yargıya taşıyacaklarını da bildirdi. ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Odatv Ankara muhabiri İklim Bayraktar'la ilgili haberlerde, Deniz Baykal'a yönelik bazı iddialar da yer almıştı.