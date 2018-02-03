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Deniz Baykal Türkiye'ye dönüyor

Geçirdiği rahatsızlığın ardından Almanya'ya giden Deniz Baykal ay sonunda Türkiye'ye döneceği belirtildi

03 Şubat 2018 18:46

Geçirdiği rahatsızlığın ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya giden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, ay sonunda Türkiye'ye dönüceği kaydedildi.

Eski CHP genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki İbn-i Sina Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık'ta  fizik tedavi  rehabilitasyon için Almanya'ya gitmişti. 

Eski CHP liderine en yakın isimlerden biri olan Yılmaz Ateş, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve ay sonunda Türkiye'ye döneceğini açıkladı. 

Sözcü’nün haberine göre, Baykal’a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş “Deniz Bey’in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu. Bu ay sonuna doğru Türkiye’ye gelecek” dedi. 

Ateş, “Deniz Bey’in gönlünün CHP’nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP’nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor” diye konuştu.

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