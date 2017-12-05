Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya götürüldü

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın doktoru Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 51 gündür Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Baykal'ın bugün (5 Aralık 2017) sabah erken saatlerde Almanya'ya götürüldüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapmış, Baykal'ın yardımla ayakta durabildiğini, önümüzdeki günlerde Almanya'da rehabilitasyon merkezine gideceğini ifade etmişti. İbiş; "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" şeklinde konuşmuştu.

Erkan İbiş'in Baykal'ın Almanya'ya götürülmesine ilişkin açıklaması şöyle:

Bugün Deniz beyle ilgili son açıklamayı yapacağız. Sabah 06:00 gibi Deniz beyi uğurladık. Şu an Almanya'ya inecek diye düşünüyoruz. Çok kritik zamanlar yaşadık ama şükürler olsun ki bugün Deniz Bey iyi bir durumda hastanemizden çıktı. Bilinci tam açıktı, bilinçsel fonksiyonları iyiydi. Sol taraftaki kuvvet düşüklüğü dışında durumu iyiydi. Bundan sonra tedavisinin Almanya'da devamı ile daha iyi durumda Türkiye'ye gönderilebilir. Dün akşam uzun süre sohbet ettik. Daha doğrusu Deniz bey konuştu biz dinledik. Sağlığın çok önemli olduğunu, oturmanın, hareket etmenin, yaslanmanın büyük bir nimet olduğunu, bu fonksiyonları insan sıkıntı yaşadığı zaman öneminin anlaşıldığını vurguladı.

Gidince Türkiye'yi özleyecek misiniz? diye sorduk. Ben Türkiye'deyken ülkemi özledim, şimdi de özlüyorum diye duygularını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genel Başkan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Ahmet Demircan olmak üzere tüm bakanlar, ilgilenen takip eden tüm siyasiler, partili arkadaşlarına, dostlarına ve özellikle Aydın Milletvekili Lüfti Baydar hocamıza teşekkür etti.

Bu süreçte biz de stresli anlar yaşadık, mutlu anlar yaşadık, sizlerle bunları hep paylaştık. İşbirliği içinde olmaya çalıştık. Bizle sürekli ilgilenen takip eden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Sürekli takip eden Başbakanımıza, CHP Genel Başkanımıza teşekkür etmek istiyoruz.