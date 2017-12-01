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Deniz Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

"Yardımla ayakta duruyor"

01 Aralık 2017 21:06

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı. İbiş, "Yardımla ayakta duruyor. Önümüzdeki günlerde Almanya'da rehabilitasyon merkezine gidecek" dedi.

Erkan İbiş; "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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