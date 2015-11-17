Deniz Baykal: Frak fena değil, papyon krizi çıkar gibi oldu

En yaşlı üye' sıfatıyla geçici Meclis Başkanlığı yapan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öncelikli yemin edeceği iddialarına ilişkin, "Bana bir başvuru yapılmadı. Sayın Başbakan'ın özelikle böyle bir isteği olursa değerlendiririz" dedi. Ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu, yemin töreni başlamasına rağmen henüz yemin etmedi. "Frakta bir değişiklik var mı" sorusuna Baykal, "Yok. Yani ben de kaygıyla baktım ama fena değil. Denedik, bir papyon krizi çıkar gibi oldu ama sonra umarım halletmişlerdir. Bana teslim edilenlerin arasında beyaz papyon yoktu.

1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, 26. Dönem Parlamentosu'nda kayıt işlemleri sürüyor. Baykal, kayıt işleminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Sayın Başkan'ın makamında bulunacak gazeteci arkadaşların yerleşebilmesi için bir 10 dakikaya ihtiyaç varmış. Zaten devir teslim saati 13.30. Onun için 10 dakika sizlerle beraber olmaya mecbur bırakıldık. Benim bir şikayetim yok, sizi bilmiyorum. Beraber olmaktan memnunum" dedi.

"7 Haziran'dan 1 Kasım'a 6 ay geçti çok değişik bir tablo var" ifadesi üzerine Baykal, "Birazdan çıkıp konuşacağım. Genel Kurul açılışında bir şeyler söyleyeceğim" ifadesini kullandı.

'Papyon krizi çıkar gibi oldu'

"Frakta bir değişiklik var mı" sorusuna Baykal, "Yok. Yani ben de kaygıyla baktım ama fena değil. Denedik, bir papyon krizi çıkar gibi oldu ama sonra umarım halletmişlerdir. Bana teslim edilenlerin arasında beyaz papyon yoktu. Sonra 'Bir yedek buluruz' dediler. Papyonu şimdi göreceğiz" karşılığını verdi. "7 Haziran'da takmıştınız" hatırlatması üzerine Baykal, "İşte onun olması lazım" dedi."Ödünç müydü" sorusuna Baykal, "Yok hiçbirisi ödünç değildi" yanıtını verdi.

"Başbakan'ın öncelikli yemin edeceği ifade ediliyor. Size bu yönde bir şey geldi mi" sorusu üzerine, Baykal, "Bana bir başvuru yapılmadı. Başvuru yapan bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Herkesin haklı talebini karşılamaya çalışıyoruz. Sayın Başbakan'ın özelikle böyle bir isteği olursa değerlendiririz" diye konuştu.