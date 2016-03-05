Deniz Baykal: 40 yıllık mücadeleden sonra elbette CHP’li olarak ölürüm

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, son günlerde AKP’ye yakınlaştığı yönündeki iddiaları, CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a sorduğunu söyledi. Çekirge’ye tek cümleyle cevap veren Baykal, “40 yıllık mücadeleden sonra elbette CHP’li olarak ölürüm” dedi. Çekirge ise Deniz Baykal hakkında çıkan söylentilere tepki göstererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda sessiz kalmasını eleştirirek, “Bırakın makamına çağırıp birlikte fotoğraf görüntüsü vermesini, evine gitmesi lazım evine. Demokratik ahlak ve milli gelenek budur” ifadesini kullandı.

Çekirge’nin Hürriyet’te “Baykal ‘CHP’li olarak ölürüm’” başlığıyla bugün (05.03.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Deniz Baykal'a karşı yine bir "tuzak kokusu" alıyorum.

Bir “fısıltı komplosu”...

Ve özellikle CHP içinden geliyor bu koku.

Ankara kulislerine, sessiz ve derinden “çatal dilli bir fısıltı” pompalanıyor.

Baykal AK Partili olur mu?

Nereden geliyor bu fısıltı?

Kaynağı neresi?

Deniz Bey ne dedi:

“Türkiye’nin altında oluşacak tehlikeli bir çembere karşı, Azez hattının bombalanması doğrudur” dedi.

Niye?

Çünkü bu mesele Türkiye’nin varlık meselesidir.

Niye?

Çünkü hükümetler üstüdür.

Siyaset üstüdür. Milli olmaktır.

Bugün CHP iktidar olsa yapacağı yine budur.

Ama asıl mesele başka.

Asıl mesele, bir süredir Baykal’ın CHP yönetimini eleştirmeye başlamasıdır.

Baykal’a göre CHP seçim yenilgisi ve iradesizlik arasında sıkışıp kalmıştır.

İktidar olmak yerine koalisyon hedefleyen bir yönetimin, artık değişmesi gerektiğini söylemesidir.

Peki bunu kim söylüyor?

Bütün hayatını sosyal demokrasiye adamış, yaşayan en kadim isim söylüyor.

Bunu kim söylüyor?

Hayatının 40 yılını sosyal demokrasi mücadelesine vermiş Baykal söylüyor.

Bu uğurda yasaklanmış, hapis yatmış, mücadele vermiş.

7 yıl boyunca hak ihlaline uğramış. Ama yine yılmamış.

CHP’nin 2’nci kurucu başkanı Deniz Baykal söylüyor.

Şimdi o Baykal’a bir “fısıltı kumpası”yla saldırıyorlar.

Deniz Bey, hükümeti Azzez hattının bombalanması konusunda bir devlet adamı olarak destekledi ya...

Fırsat tamam...

“Ak Parti’ye geçecekmiş.”

Ey, bu dedikoduyu çıkarıp Deniz Bey’i susturmak isteyen kumpasçı...

Senin siyasi tarihin, onun bireysel tarihi yanında masal kalır, biliyor musun?

Daha basit söylersem eğer...

Baykal’ın CHP’den AK Parti’ye geçeceğini söyleyen CHP’li...

Aslında CHP’li değildir.

Kılıçdaroğlu neden susuyor?

Dikkat ettim...

Bütün bu fısıltılar ayyuka çıkarken Kılıçdaroğlu’nun sesi hiç çıkmıyor.

Parti sözcüsü ise kendisine hazırlanan bir elbisenin provasında.

Oysa bir genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, kurucu genel başkanı hakkında bu çamurlar atılırken neden susar?

Bırakın makamına çağırıp birlikte fotoğraf görüntüsü vermesini...

Evine gitmesi lazım evine.

Demokratik ahlak ve milli gelenek budur.

Dün Deniz Bey’i aradım.

Tek bir sözünü aktarıyorum:

“Fatih, 40 yıllık mücadeleden sonra elbette CHP’li olarak ölürüm...”

Bu yazı Hürriyet'te yayımlanmıştır