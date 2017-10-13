Deniz Akkaya takipçilerine sert çıktı: Ahlak bekçiliğine düşen hadsizler, gidin başka yerde otlanın!

Marie Claire dergisinden yayınlanan fotoğrafını Instagram hesabından “Bu da Cuma tbt’si olsun” notuyla paylaşan manken Deniz Akkaya, bazı takipçilerinden gelen “Cuma günü böyle fotoğraf paylaşılır mı” yorumlarına çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Akkaya, paylaştığı fotoğraflara gelen yorumlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Deminden beri yok cuma günüymüş diye yorum yazıp ahlak bekçiliğine düşen hadsizlere; kardeş senin önce benim sayfamda ne işin var! İki; siz böyle Cuma günü ayet koyup kapı arasında mercimeği fırına verenlere çok alışmışsınız; gidiniz koyun olarak başka yerde otlanın! Hayatta hoşlanmam bu özel alana saldırıdan! Kim dedi Cuma günü fotoğraf koyulmaz konulursa da sizin yobaz, bağnaz kafanıza uygun fotoğraflar koyulur diye! Böyle yorum yapanlar acilen sayfamdan kaybolsun! Bu nedir ya! Yeni dönem mahalle baskısı! Sen önce ülken çocuğa tacizde dünyada ilk 3’te onun peşine düş!”

“Paramla seni getirtirim” yorumu

Deniz Akkaya daha sonra kendisine gelen “Bu kadar aciz kadınsın Allah sana vereceği dersi vermiş sen kimsin vücudunla kazandığın parayla kendini ne sanıyorsun satılık koyun sensin ben değil. Haddini bil paramla seni getirtirim” şeklindeki yorumun ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı:

“Bir önceki postumdaki fotoğraf, Marie Claire yani Türkiye'nin en prestijli kadın dergisinde yayınlandı ve ben de burada yani özel mülk olan şahsi sayfamda yayınladım!

Çok üzgünüm ki kadına şiddetin alıp başını gittiği bir toplumda bu tip kadınlar ile aynı havayı teneffüs ediyorum…

Sabahın 8'inde sayfamda dolanıp bir de ahkam keserken ağzından salya ve tükürük saçan şu örneğin cevap aldığındaki tavıra bir bakalım; kadına asıl tacizi yapan yine kadın… Şuradaki kendini kelimeler ile ifade edemeyen acz içindeki kişiliğe bir bakın… Para ile dövermiş vs… Eğitim çok şart.

Not: Bu çok asil hanımefendi şimdi parasını mahkemede gücünü göstersin bakalım. Yoksa aynı seviyede bir tartışma mümkün gözükmüyor. Belli ki çok mutsuz belli ki hayata epey dolu… En kısa sürede şifa dilerim.”

“Erdoğan gösterir”

Akkaya’ya gelen bir başka yorum ise “Bu yazılanları medyada okununca Tayyip Erdoğan da duyacak sana müslümanların koyun ne demek gösterir” şeklindeydi.

Manken Deniz Akkaya ise bu yoruma şöyle yanıt verdi:

“Hanımefendi gergin, bir o kadar da saldırgan ama en kötüsü cahil. Demokrasi, hukuk devleti gibi konulardan bi haber olması yanında bir de Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden zerre kadar bilgisi yok. Altını çiziyorum eğitim şart; burada belli ki anaokulu terk bir örnek ile karşı karşıya kaldık… Ama öğrenmenin yaşı yoktur.”