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Deniz Akkaya, 11 yıl sonra podyuma Versace ile dönüyor

“Ayaklarım birbirine dolanmazsa yürüyeceğim”

Fotoğraf: Gzone

02 Ağustos 2016 19:38

2005 yılında modelliği bıraktığını açıklayan Deniz Akkaya, İtalyan modacı Donatella Verseca’nin Milano’daki defilesine çıkacağını açıkladı.

Posta gazetesinden Müge Dağıstanlı’ya konuşan Akkaya,  “Çok heyecanlıyım. Moda evinin sahibi Donatella Versace beni bizzat seçti. Yakında İtalya / Milano’da buluşacağız. Detayları konuşacağız“ dedi.

Ayrıca hakkında gazetelerde yer alan haberler için de “Muge Dagıstanlı haberidir ve doğrudur efendim. United Fashion kapsamında Mart ayında yapılacak dev organizasyonlardan biri @versace_official defilesi ve ben ayaklarım birbirine dolanmaz ise yürüyeceğim” açıklamasında bulundu.

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