Denis Villeneuve, 'Cleopatra' filminin yönetmenliğini üstlenebilir!

Çektiği filmlerle kendine has bir tarz oluşturan Denis Villeneuve, daha önce David Fincher’ın yönetmenliğini üstleneceği söylenen Cleopatra filminin yönetmenliğini üstleneceği belirtildi.

Filmloverss'ta yer alan haber şöyle:

Çektiği filmlerle kendine has bir tarz oluşturan Denis Villeneuve, daha önce David Fincher’ın yönetmenliğini üstleneceği söylenen Cleopatra filminin yönetmenliğini üstlenebilir.

Prisoners, Enemy, Sicario ve Arrival gibi başarılı filmlere imza atarak seyircide hayranlık uyandıran Denis Villeneuvebeyazperde kariyerine birbirinden farklı yapımlarla devam ediyor. Blade Runner 2049 vizyona çarpıcı ve iddialı bir giriş yapmaya hazırlanırken; yönetmenin ismi başka bir projede anılıyor. Birkaç sene önce David Fincher‘ın yönetmenlik koltuğunda oturmayı planladığı proje hayata geçebilir. En azından yapım şirketi Sony umutlu. Şirket Stacy Schiff‘in yazdığı Cleopatra: A Life kitabını ekrana taşımaya kararlı.

Bununla birlikte Villeneuve şu sıralar akılalmaz projelerle meşgul. Üstelik Daniel Craig‘in bir sonraki Bond filminde yönetmenle çalışmak istediği bir gerçek. Villeneuve, Hollywood’un gözde yönetmeni malum ve pek çok oyuncunun bir araya gelmek için can attığı bir isim. Elbette Villeneuve’un tercihini kimden yana kullanacağı belirsizliğini koruyor.

Tabii öte yandan yönetmenin ‘hayatımın projesi’ şeklinde tanımladığı Dune‘u unutmamak lazım. Filmin senaryosunu Eric Roth kaleme alıyor. Deneyimli senarist yoğun programına sıkıştırdığı Cleopatra’nın dışında Martin Scorsese‘in yeni filmi Killers of the Flower Moon üzerinde çalışıyor. Öte yandan Cleopatra’nın yaşamı seyircinin ilgisini çeker mi sorusu kafaları karıştırıyor. Söz konusu Villeneuve ise neden olmasın? Gelecek günlerde yönetmenin konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.