Deneysel sergi alanı KİRALIK DEPO, ‘sanat için boş bir oda’ mottosu ve ‘Birds and Cars’ sergisiyle Cihangir’de açılıyor

T24 Kültür Sanat

Defne Cemal ve Amerikalı sanatçı Zek Hodges’ın kurduğu deneysel sergi alanı KİRALIK DEPO, sanatçıların kendi sergileri ‘Birds and Cars’ ile yarın (16 Kasım Salı) açılışını yapıyor. Sergi 17 Kasım - 24 Aralık’a kadar çarşamba gününden cumartesi gününe 11.00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Cihangir Mahallesi’ndeki 12 metrekarelik alan, dönüşümlü sergilerin düzenleneceği, başka sanatçıların da kendilerini geliştirebilecekleri, yapmaya ve bakmaya odaklanabilecekleri bir dört duvar halini alıyor.

KİRALIK DEPO ismi, Defne ve Zek’in kiraladıkları bir depo olmakla birlikte, ‘şey’lerini, kullanılmayacağını düşündükleri eşyaları ve fikirleri bir odaya yerleştirme fikrinden geliyor.

‘Birds and Cars’ sergisi hakkında:

Kuş fotoğrafları ve araba çizimleri sergisi, 21 işin gösterildiği, sanatçıların son bir yıldır ayrı ayrı üzerinde çalıştıkları tek özneli iki seriden oluşan bir sergi. Sembolik bir yorumdan kaçınan işlerinde Defne ve Zek, telefon kamerası ile çekilmiş fotoğrafları başlangıç noktası olarak kullanarak, öznelerinin arşivsel, tarihsel, yüzeysel ve imgesel yanlarını irdeliyorlar.

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Defne Cemal kimdir?

Defne Cemal 1997 İstanbul doğumlu, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden 2015 yılında mezun olduktan sonra bir yıl New York'ta çalıştı. 2020 yılında İstanbul'a geri dönmesiyle birlikte sanatsal pratiğine devam ediyor.

Zek Hodges kimdir?

Zek Hodges 1994 Key West, Florida doğumlu, New York'ta Hunter Üniversitesi'nde resim okudu. 2020 yılında İstanbul'a gelişinden beri sanatsal pratiğini geliştirmeye devam ediyor.