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Çevre

Deneyimsiz anne filler yavrularını tehlikeye atıyor

Pyllis Lee: Genç annelerin yavruları kısa bir zaman içinde ölüyor; ama hayatta kalanlar özellikle erkekler hayatlarının geri kalanında dezavantajlı bir konumda yaşamaya devam ediyor

15 Şubat 2013 10:16

Yapılan bir araştırma  yavru fillerin ilk iki sene içindeki beslenme ve bakım düzenlerinin 40 yıllık hayatları üzerinde derin etki yaptığı sonucuna vardı. Araştırmacılar, yaşam alanı değişikliği ile iklim değişikliklerinin de filler üzerinde ciddi etkiler yaptığını belirtti.

Stirling Üniversitesi'nden Pyllis Lee, genç yaştaki annelerin tecrübesiz olduğunu, bu nedenle iyi bakım yapamadığını ama bunun yanında fiziksel olarak da gerekli biyolojik olgunluğa erişmedikleri için yetersiz kaldıklarını söylrken, "Sonuç olarak, genç annelerin yavruları kısa bir zaman içinde ölüyor; ama hayatta kalanlar özellikle erkekler hayatlarının geri kalanında dezavantajlı bir konumda yaşamaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Araştırmacıların dikkat çektiği bu yetersizlikler arasında cinsel güç ve olgunlaşma ile ilgili sorunlar da bulunuyor. Genç annelerin ya da iyi bakım ve beslenme görmeyen yavruların akranlarına kıyasla daha kısa kaldıklarını söyleyen araştırmacılar, erkek fillerin olgunluğa 25-30 yaşlarında ulaştığını, dişilerin ise 1-12 yaşından itibaren doğurgan olduğunu belirtiyor.

Lee, üremenin erkeklerin son derece güçle ve iri olmalarını gerektirdiğini zira üreme sırasında erkeklerin büyük fiziki efor sarf etmesi gerektiğini, çiftleşme sırasında yanaklarından testosteron salgısı aktığını söyledi.

Sosyal destek sistemi yavruların kurtulma ve iyi bakım şanslarını artırıyor; anne filler yetişkin ve tecrübeli olmasa da grup içinde büyük annelerin bulunmasının yavruların gelecek için şanslarını artıracağını belirtiyor.

(BBCTürkçe)

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