Deney maymunları açlıktan ölmek üzere

Egzotik meyvelerle yüklü bir bot yaklaşıyor ve ormanın

derinliklerinden dört şempanze

heyecanla çığlıklar atarak gönüllülerin onlara uzattığı mango ve ananasları alıyor.

Maymunlar, daha önce bir araştırma laboratuvarında deney hayvanı olarak kullanılan

bir koloninin parçası, emekliliklerinden sonra Liberya'nın güneyinde ormana

bırakılmışlar.

Ancak adadaki 66 şempanze, Liberya Biyotıp Araştırma Enstitüsü

(LBRI) ile ortak

proje kapsamında hayvanlar üzerinde deneyler yapan New York Kan Merkezi'nin

(NYBC) şempanzelerin beslenmesi için fonu keseceğini açıkladığından bu yana

uluslararası kamuoyunun gündeminde.

Hayvanlar üzerinde 30 yıl kadar tıbbi deneyler yürüten NYBC, kamuoyu önünde daha

önce yaptığı açıklamada 2005 yılında ormana bırakılan şempanzelerin ömür boyu

bakımını üstlendiğini taahhüt etmişti.

Acil yardım fonlarıyla hayvanlara destek olmaya çalışan Birleşik Devletler İnsani

Toplumu (HSUS) adlı kuruluşun başkan yardımcısı Kathleen Conlee, “NYBC,

insanların bunu unutacağına ve öyle geçip gideceğine inanıyor olabilir

ancak size temin

ederim ki bu olmayacak” dedi.

Ayda 27 bin euro gerekli

Merkezin şempanzelerin uzun vadeli bakımından sorumlu olduğunu kaydeden Conlee,

“bakım için ayda gerekli olan 27 bin euronun ise yılda yüzlerce milyon gelir elde eden

NYBC için çok küçük bir meblağ olduğunu” vurguladı.

Liberya Biyotıp Araştırma Enstitüsü (LBRI), NYBC ile 1974 yılında şempanzeleri

yakalayıp ya da satın alarak Monrovia'nın güneydoğusundaki bir laboratuvarda

araştırma yapmak amacıyla anlaşma yapmıştı. Araştırma projesi kapsamında viral

enfeksiyonlar özellikle de hepatit konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve anlaşma

sona erince NYBC, katkıları dolayısıyla şempanzeleri bakımını üstleneceğini

açıklamıştı.

Şempanzeler, tüm yıl boyunca temiz su ve yeterince gıda maddesi olmadığı için

hayatta kalmak için tamamen insan yardımına muhtaçlar.