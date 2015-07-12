Deney maymunları açlıktan ölmek üzere

Egzotik meyvelerle yüklü bir bot yaklaşıyor ve ormanın
derinliklerinden dört şempanze
heyecanla çığlıklar atarak gönüllülerin onlara uzattığı mango ve ananasları alıyor.
Maymunlar, daha önce bir araştırma laboratuvarında deney hayvanı olarak kullanılan
bir koloninin parçası, emekliliklerinden sonra Liberya'nın güneyinde ormana
bırakılmışlar.
Ancak adadaki 66 şempanze, Liberya Biyotıp Araştırma Enstitüsü
(LBRI) ile ortak
proje kapsamında hayvanlar üzerinde deneyler yapan New York Kan Merkezi'nin
(NYBC) şempanzelerin beslenmesi için fonu keseceğini açıkladığından bu yana
uluslararası kamuoyunun gündeminde.
Hayvanlar üzerinde 30 yıl kadar tıbbi deneyler yürüten NYBC, kamuoyu önünde daha
önce yaptığı açıklamada 2005 yılında ormana bırakılan şempanzelerin ömür boyu
bakımını üstlendiğini taahhüt etmişti.
Acil yardım fonlarıyla hayvanlara destek olmaya çalışan Birleşik Devletler İnsani
Toplumu (HSUS) adlı kuruluşun başkan yardımcısı Kathleen Conlee, “NYBC,
insanların bunu unutacağına ve öyle geçip gideceğine inanıyor olabilir
ancak size temin
ederim ki bu olmayacak” dedi.
Ayda 27 bin euro gerekli
Merkezin şempanzelerin uzun vadeli bakımından sorumlu olduğunu kaydeden Conlee,
“bakım için ayda gerekli olan 27 bin euronun ise yılda yüzlerce milyon gelir elde eden
NYBC için çok küçük bir meblağ olduğunu” vurguladı.
Liberya Biyotıp Araştırma Enstitüsü (LBRI), NYBC ile 1974 yılında şempanzeleri
yakalayıp ya da satın alarak Monrovia'nın güneydoğusundaki bir laboratuvarda
araştırma yapmak amacıyla anlaşma yapmıştı. Araştırma projesi kapsamında viral
enfeksiyonlar özellikle de hepatit konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş ve anlaşma
sona erince NYBC, katkıları dolayısıyla şempanzeleri bakımını üstleneceğini
açıklamıştı.
Şempanzeler, tüm yıl boyunca temiz su ve yeterince gıda maddesi olmadığı için
hayatta kalmak için tamamen insan yardımına muhtaçlar.