Denetime çıkan doktorda Koronavirüs tespit edildi; 50 berber ve çalışanları karantinaya alındı

Kütahya’da, normalleşme süreci kapsamında açılan berberlerin denetimini gerçekleştiren filyasyon ekibinde yer alan bir doktorda Koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Doktorun ve denetimde bulunduğu 50 berberin karantinaya alındığı bildirildi.

Görevlinin denetlemelere katıldığı ilçedeki 50 berber ve çalışanları ile testi pozitif çıkan doktor, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük ev karantinasına alındı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz hafta açılan berber ve kuaförleri denetleyen Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen denetim ekibinde görevli bir personelin Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Tavşanlı ilçesinde 100 işyerinden denetimi yapılan 50 berber ve kuaför tüm çalışanları ile birlikte 14 günlük karantinaya alındı.

Testi pozitif çıkan doktorun ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki pandemi servisinde tedaviye alındığı belirtildi.