Yunanistan Dışişleri Bakanı: Yarın arkadaşım Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz, güzel bir görüşme olacağına inanıyorum

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Bartholomeos, görüşme sonrası "Bakan Dendias'a 'Bu ziyaretiniz ve yarınki meslektaşınız Bay Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağınız buluşmanın mümkün olmasından patrikhane ve Rum cemaati olarak memnuniyetimizi ifade ediyoruz' dedim" diye konuştu. Bakan Dendias ise, "Yarın da arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz. Güzel bir görüşme olacağına inanıyorum" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sabah saatlerinde İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, saat 11.40'da Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos geldi. Bartholomeos'u kapıda Bakan Dendias karşıladı. Daha sonra ikili bir saati aşkın süre görüştü. Görüşmede Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da hazır bulundu.

Bartholomeos: memnuniyetimizi ifade ediyoruz

Görüşme sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos bir konuşma yaparak, "Sayın Bakan ile çok samimi, dostane bir sohbetimiz oldu. Yunanistan'ın birkaç bölgesinde patrikhanemizin yetkisi var, salahiyeti var. Kuzey Yunanistan'daki metropolitlerde, Girit Adası'nda, On İki Adalar'da bizi patrikhanemizin salahiyeti var. Bu bölgeleri kilise açısında, din açısından bu bölgeleri ilgilendiren konuları dile getirdik, müşterek konuları görüştük. Ayrıca Sayın Başbakan Miçotakis'e patrikhanemize ilgili ve saygısı için teşekkürlerimizi ilettik. İki üç gün önce bizim fotoğrafçımız ve gazeteci Niko Manginas aniden vefat etti, sevilen birisiydi. Yunan Başbakanı dünkü cenazesine çelenk gönderdi. Bunun için de özellikle teşekkürlerimizi gönderdik. Sayın Bayan Başkonsolos Soultanopoulou Hanımefendi'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bakan Dendias'a 'Bu ziyaretiniz ve yarınki meslektaşınız Bay Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağınız buluşmanın mümkün olmasından patrikhane ve Rum cemaati olarak memnuniyetimizi ifade ediyoruz' dedim. Ve kendilerini bu olay için tebrik ettim" diye konuştu.

Dendias: Çavuşoğlu ile güzel bir görüşme olacağına inanıyorum

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise ardından Yunanca yaptığı konuşmasında görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yarın da arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz. Güzel bir görüşme olacağına inanıyorum" dedi.

Dendias'tan Rum Lisesi'ne ziyaret

Bakan Dendias görüşme sonra yine Beyoğlu'nda bulunan Özel Rum Lisesi'ni ziyaret etti. Yürüyerek liseye giden Dendias'a Georgia Soultanopoulou eşlik etti ve okul hakkında bilgi verdi. Bakan Dendias okul ziyareti sonra İstanbul'dan ayrıldı. Dendias yarın çalışma ziyareti için Ankara'ya gidecek. (DHA)