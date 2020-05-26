Demre'deki yangında, 100 dönüm orman kül oldu

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı dağlık alanda çıkan ve 7 noktadan müdahaleyle güçlükle söndürülen yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

Demre'ye bağlı Bademli mevkisinde, denizden 1000 metre yükseklikteki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede, dün saat 12.00 sıralarında yangın başladı. Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, 1 dozer ile 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman, 10 orman muhafaza memuru müdahale etti. Yangın bölgesindeki çalışmaları, Antalya Orman Başmüdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Finike Orman İşletme Müdürü Kamil Özer yönlendirdi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle 7 noktadan hortumla söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek, karadan kesildi. Havadan da 3 helikopter ile söndürme çalışmasına destek verildi. Yangın, dün akşam saatlerinde, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede doğal nedenle çok sayıda yıkılmış ağaç kalıntısı olması dolayısıyla uzun süre karadan ve havadan soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 100 dönüm orman alanının zarar gördüğü belirlendi.

Uzmanlar, yangının 2 gün önce bölgeye düşen yıldırımdan kaynaklanmış olabileceğini, bölgenin ıssız ve kayalık olduğunu, insan ulaşımının ise çok zor olduğunu belirtti.











