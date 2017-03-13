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Kültür-Sanat

'Demokratlara oy verme sebepleri'ni boş sayfalarla anlatan kitap yok satıyor!

Kitap, Amazon'un en çok satılan kitaplar listesinde birinci sıraya oturdu

13 Mart 2017 21:29

News Wire haber sitesinin kültür-sanat haberleri muhabiri Michael J. Knowles'ın yayınladığı ve tamamı boş sayfalardan oluşan 'Demokratlara oy verme sebepleri' isimli kitap, Amazon'un en çok satılan kitaplar listesinde birinci sıraya oturdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'deki Demokrat Parti politikaları üzerine yazılan kitapla ilgili Fox kanalına konuşan Knowles, "Bu kitapla ilgili en harika şey, 15 ila 20 saniyede bitirilebiliyor oluşu" dedi.

"Sayfaları boş bırakmak en iyisiydi"

Knowles, "Bu kitabın araştırmalarını yapmak oldukça uzun sürdü. Kayıtları ve Demokratlara oy vermek için öne sürülen gerekçeleri incelediğimde, sayfaları boş bırakmanın en iyisi olduğunu fark ettim" şeklinde konuştu.

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