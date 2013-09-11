Demokratikleşme Paketi cuma bitebilir; Başbakan bizzat açıklayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Demokratikleşme Paketi Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AK parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan katıldı.

Demokratikleşme paketi ile ilgili ikinci toplantının, 13 Eylül Cuma günü MKYK'nın ardından yapılacağı öğrenildi.

Bitmezse devam edeceğiz

Toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, paketi cuma günü bitirmeyi hedeflediklerini; tamamlandıktan sonra paketin içeriğinin Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi.

Atalay şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışma toplumun her kesimini kuşatan düzenlemeler var. Çözüm süreci de bunun içinde. İnşallah cuma günü tamamlayacağız ve bizzat Başbakan tarafından açıklanacak. Cuma günü inşallah biter. Bitiremezsek devam edeceğiz. Geniş bir paket, detaylı bir analiz gerektiriyor.”