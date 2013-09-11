Demokratikleşme paketi Erdoğan'ın önüne geliyor, toplantı saat 11:00'de

Çözüm sürecindeki kritik adımlardan biri olan demokratikleşme paketinin son şeklini alacağı toplantı, bugün saat 11:00'de başlayacak.



Siyasetin sıcak başlıklarından biri çözüm süreci ve süreçte gelinen son nokta. PKK'nın geri çekilmeyi durdurmasına gerekçe olarak gösterdiği demokratikleşme paketi bugün Başbakan Erdoğan'ın önünde olacak.

Çözüm sürecindeki kritik adımlardan biri olan demokratikleşme paketinin son şeklini alacağı toplantı, bugün saat 11:00'de başlayacak.

Toplantıya, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ ve Beşir Atalay'ın yanı sıra, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılacak.

PKK'nın paketin gecikmesinden dolayı çekilmeyi durdurduğunu açıklamasının ardından sürecin önündeki riskler de bu zirvede masaya yatırılacak.

Demokratikleşme paketinde kamuda ana dilde hizmet alma hakkı, kamuda kıyafet serbestisi, ayrımcılıkla mücadele komisyonu kurulması, cemevlerine özel statü tanınması gibi maddeler de yer alıyor.

BDP'ye göre toplantıdan çıkacak karar sürecin kaderinde belirleyici olacak. İktidar ise süreç hangi noktaya gelirse gelsin hedefin Kürt halkının taleplerini karşılamak olduğunu vurguluyor.



'İktidar samimi olsun'



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, “Bir paketle Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüleceğini kimse beklemesin. Beklentileri çok yüksekte tutup bir hayal kırıklığı olmasın” derken, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da, “İlk önce hükümetin bu konuda samimi olması gerekir. 100 yıllık sorunların kısa vadede paketlerle çözülemeyeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Olmazsa olmazlar



BDP'ye göre süreçteki tıkanıklığın çözülmesi için paketin olmazsa olmazları var.

Sakık bunları, “Anadilin önündeki engelin kaldırılacağı deklare edilmelidir. Kürt siyasetçiler bir an önce özgürlüklerine kavuşmalı, terörle mücadele yasası, yüzde 10luk baraj, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi konular bir bütün olarak değiştirilmelidir. Demokratik siyasetin önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır. Bunlar kaldırılırsa emin olun ki çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” şeklinde aktardı.



Kürt halkının beklentileri



İktidarın önceliği ise, tıkanmayı çözmek için KCK'nın taleplerini değil Kürt halkının beklentilerini karşılamak.

Galip Ensarioğlu şunları söyledi:

Bu barış sürecinin diğer tarafı olan örgüt, ikide bir tarihler verme veya ‘şu olmazsa bitiririz’ deme lüksüne sahip değil. bizim için, KCK'nın PKK'nın talepleri değil Kürt halkının demokratik talepleri önemlidir. Bunlar bizim zaten yapmamız gerekenler. PKK hiç silahı bırakmasa da bu sürece yanaşmasa da biz bunları yapacağız” ifadelerini kullandı.