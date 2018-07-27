Demokratik Suriye Güçleri, Şam'da Suriye hükümetiyle görüşüyor

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Şam'a giderek Suriye hükümeti yetkilileriyle görüştüklerini duyurdu. Siyasi ve askeri konular da masada.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 31 Mayıs'ta ''Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz, çünkü DSG’nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız" açıklamasını yapmasından iki ay sonra beklenen haber geldi.

Reuters'e konuşan DSM Eşbaşkanı Riad Darar Şam'a iki gün önce giden DSM heyetine diğer Eşbaşkan İlham Ahmed'in başkanlık ettiğini kaydetti. Riad Darar, Şam'a gidiş amaçlarının Suriye devletiyle siyasi ve askeri müzakereler yapmak olduğu mesajını verdi.

"Altyapı hizmetlerinden siyasi ve askeri meselelelere kadar genişleyebilir"

Görüşmelerde öncelikle DSG'nin kotrolündeki bölgelere hizmetlerin ulaştırılması meselesi ele alınırken, Darar, Reuters'e, belli bir gündem olmadığını ve görüşmelerin siyasi-askeri meseleleri ele alacek şekilde genişleyebileceğini söyledi.

DSM heyetinin Şam'daki temaslarının ne kadar süreciğini ve nasıl sonuçlanacağını bilmediğini söyleyen Darar, bunun Suriye hükümetiyle müzakerelerin başlaması anlamına gelmediğini, ama amacın bu olduğunu, sorunları kendi aralarında çözmelerinin zamanının geldiğini dile getirerek müzakere için bir temelin mevcut olduğunu söyledi.

ABD'nin 'işgalci' olduğunu vurguluyan Esad, Suriyeli Kürtlerle anlaşmak için DSG topraklarındaki ABD güçlerinin gönderilmesi gerektiğine işaret ediyor. DSM'nin öncelikli hedefi ise tek taraflı ilan edilen özerk yönetimi korumak ve geleceğini garantiye almak.

"Cenevre kapısı kapanacak"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın öncülüğünde yürütülen Cenevre süreci kapsamında oluşturulacak Suriye Anayasa Komisyonu'nun üye listesine PYD'nin yer almadığı öğrenilmişti.

Suriye'ye siyasi çözüm için Cenevre sürecinden DSG/DSM'nin mütemadiyen dışlandığına dikkat çeken Darar, "Suriye Anayasa Komisyonu'nun üzerine düşen görevi yerine getireceğini sanmıyorum, Cenevre kapısı kapanacaktır" dedi.

Esad ile YPG arasında normalleşme

Geçen hafta Suriye devletine bağlı memurlar ve mühendisler DSG'nin elindeki Tabka barajında çalışmaya başladı. Geçen ay Kamışlı'da DSG ve DSM yetkilileri Suriye askeri yetkilileriyle 3 kez görüşme yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ve Kamışlo kentlerinde hem Suriye ordusu askerleri hem de DSG güçleri bulunuyor. Halep kentinde Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerini kontrol eden DSG, mart ayında 6 mahallenin kontrolünü Suriye hükümet güçlerine bırakmıştı.