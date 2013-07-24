'Demokrasi Paketi' 10 gün içinde Erdoğan'a sunulacak

Yakında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması planlanan "Demokratikleşme Paketi" ile çözüm süreci, seçim barajı, Alevi açılımı ve kamuda başörtüsüne dönük düzenlemeler yer alacak.

Melek Erhan'ın CNN Türk'te yer alan haberine göre, "Demokrasi Paketi" ile ilgili çalışmalar hızlandı, paket yaklaşık 10 gün içinde Başbakan Erdoğan'a sunulacak ve nihai karar verilecek. Daha sonra da Meclis aşaması için düğmeye basılacak. 30 madde civarında olması planlanan pakette çözüm süreci kapsamında Kürt sorununu içeren maddeler, Alevilere ve toplumun diğer kesimlerine yönelik düzenlemeler olacak.

Paket ile yapılması planlanan değişikliklerden biri, 'terör' örgütü üyeliğine yönelik verilen cezalara ilişkin. Türk Ceza Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemeye göre, örgütte hiyerarşik yapıda yer almayanlara, şiddete karışmamış olması kaydıyla 'terör' örgütüne üyelikten ceza verilmemesi sağlanacak. Aslında bu madde Torba Kanunda da düzenlenmişti ancak o düzenlemede şiddete bulaşmayana yine 'terör' örgütü üyeliğinden indirimli ceza verilmesi sağlandı. Bu kez cezanın 'terör' örgütü üyeliğinden verilmemesi üzerinde duruluyor.

Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'ndaki değişiklikle de valilerin bir ay olan toplantı erteleme süresi 10 güne düşürülecek.

Paket ile yerleşim yerlerine Türkçe isim zorunluluğu, anadilde kamu hizmeti verilmesi gibi konular da gündeme gelecek. İl, ilçe, köy isimlerinin Türkçe konulması kuralını getiren İl İdaresi Kanununda değişiklik planlanıyor. İllere, Kürtçe Lazca ya da başka bir dilde isim verilebilecek. İlk adımları sağlıkta tercümanlarla atılan anadilde kamu hizmetine yasal dayanak sağlanacak.

Seçim kanunlarında değişiklik de öngörülen pakette seçim barajının düşürülmesi, daraltılmış bölge sistemine geçilmesi ve siyasi partilere hazine yardımının yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeler de bulunacak. Seçim barajına ilişkin farklı rakamlar tartışılsa da seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi eğilimi ağır basıyor. Pakette illeri 5 milletvekilinden oluşan bölgelere ayıran "daraltılmış bölge seçim sistemi"ne geçilmesi de yer alacak. Hazine yardımında da yüzde 10 barajından vazgeçilecek. Siyasi partilere yapılacak yardımda oran için yüzde 3 ve yüzde 5 üzerinde duruluyor.

İnanç merkezli düzenlemelerin de yer alacağı paket ile cemevleri vakıf statüsüne getirilecek. İmar Kanununda yapılacak düzenleme ile de cemevlerine destek sağlanacak. İnanç merkezi tanımlaması getirilerek cemevlerine de arsa tahsisi, su, elektrik yardımı imkanı tanınacak. Dedelere maaş ödenmesi de gündemde. Pakette başörtüsüne de düzenleme var. Kamu çalışanlarının kıyafetlerini düzenleyen maddedeki sınırlandırma esnetilecek. Böylece kamuda böşürtüsünün önü açılacak. Yasal değişiklik sonrası ilgili yönetmelikte de düzenlemeye gidilecek.

Uzun tutukluluk sürelerinin de bu düzenleme içinde yer alması bekleniyordu. Ancak son toplantıda Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularla ilgili kararlarının gerekçesini bekleme eğilimi doğdu. Bu nedenle düzenlemenin gerekçeli karar açıklandıktan sonra yapılmasına karar verildi.