AKP 'demokratikleşme paketi' ile seçim barajını düşürmeyi planlıyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve ilgili bakanların bir haftadan bu yana “genel hatlarını” belirlemek için seri toplantılar yaptığı “demokratikleşme paketinin” kaderi, bu hafta şekillenecek.

Pakette uzun tutukluluk sürelerine düzenleme ve seçim barajının düşürülmesi öngörülüyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, 35-40 maddeden oluşacak ve yaz aylarında TBMM’ye sunulacak paketin kamuoyunda tartışmaya açılması, ve sonbaharda Meclis’te yasalaşması planlanıyor

Uzun tutukluluk ve baraj

Geçen hafta, başbakanlıkta ilgili bakanlar ve AKP kurmaylarının katılımıyla yapılan seri toplantılarda şekillenen “demokratikleşme paketi”, sadece çözüm sürecinde Kürt vatandaşlar ve BDP’lilerin taleplerini değil, toplumsal bazı sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeler de içerecek. Paketin en zor konusu, seçim barajın belli oranda düşürülmesiyle, uzun tutukluluk konusunda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara uygun düzenlemenin yapılması olacak. Sürenin, "terör" suçları için 6 yıl olması tartışılıyor.

Önce deklare edilecek

Paket, 35-40 maddeden oluşacak ve yaz aylarında TBMM’ye sunulacak. Kamuoyunda tartışmaya açılacak paketin, sonbaharda Meclis’te yasalaşması planlanıyor. Paketin kesin yasalaşma tarihini, “PKK militanlarının Türkiye’den çekilme hızı” belirleyecek. Pakette yer alacağı gibi yasal düzenleme gerektirmeden karara bağlanacak diğer konular da eş zamanlı gündeme gelecek. Tartışılan düzenlemeler şöyle:

Suça karışmamış tanımında revize

TCK ve TMK’da iyileştirmeler yapılacak. Partinin İnsan Hakları Eylem Planı ile Akil Adamlar raporunda yer alan taleplere bulunacak. KCK’lıların tutuksuz yargılanması sonucunu doğuracak düzenlemeyle “Suça karışmamış olma” yerine “haklarında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmayan” şeklinde düzenleme yapılacak.

Anadilde kamu hizmeti

Anadilde kamu hizmetlerine erişimin önündeki engeller kaldırılacak. Kamu hizmetlerinde ana dille tercümanlık hizmeti verilecek. Bu hizmet pilot uygulaması yapıldığı sağlık ve tapu hizmetleri dışındaki alanlarda da yaygınlaştırılacak.

Kamuda türban adımı

Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü dini, etnik ayrımcılığa son verilmesi sağlanacak. Bu düzenleme, kamuda türbanlı çalışmanın yolunu açacak.

Alevi açılımı adımları

Yarım bırakılan Alevi açılımıyla ilgili adımlar atılacak. Cemevlerini kamu yararına hizmet eden vakıf olarak tanınmayan düzenlemeyle, arsa tahsisi, kamudan yardım gibi olanaklar yaratılacak. Cemevleri bağış toplayabilecek. Bir üniversitede Alevi kürsüsü kurulacak. Diyanette bir daire başkanlığının mezheplere ayrılması sağlanacak.

Dersim operasyonu

Demokratikleşme Paketi’nin içerisinde olmasa bile eş zamanlı hayata geçirilecek bazı kararlar da söz konusu olabilecek. İsimleri değiştirilen yerleşim yerleriyle ilgili taleplerin hayata geçirilmesinin önündeki engeller kaldırılacak. Bu uygulamayla Tunceli’nin adımın Dersim olarak değiştirilmesine olanak sağlanacak.

TBMM’nin yeni döneminde, “Dersim, Kahramanmaraş ve Sivas olaylarının araştırılması için” yeni bir araştırma komisyonu kurulması da sağlanacak. Bu komisyonu kurma iradesi, hükümet tarafından deklare edilecek.

Polis denetimi

Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Orantısız güç kullanan polisin denetimiyle ilgili mekanizmalar kurulacak. Bağımsız bir ‘ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun’ kurulması ve şikayet sisteminin aktif olarak işlemesi sağlanacak