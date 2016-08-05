Demiryolu bekçisi İbrahim Çivici yine tatile gidemedi

Aydın'daki Sultanhisar-Nazilli hattında 20 yıldır demiryolu bekçiliği yapan, bu süre zarfında tatile gidemediğini söyleyen ve günde 15 kilometre yürüyen İbrahim Çivici, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm memurların izinleri iptal edilince yine tatile gidemedi.

Türkiye'nin Al Jazeera Türk muhabiri Güray Ervin'in haberiyle tanıdığı İbrahim Çivici, Devlet Demiryolları’nda ‘yol bekçisi’ olarak çalışıyor, günde 15 kilometre yürüyüp hattın kontrolünü yapıyor.

Çivici, ailesiyle birlikte 20 yıldır tatile gidemediğini söylemiş, bunun üzerine Çivici ve ailesinin tatile gönderilmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlatılmıştı.

Kampanyada yaklaşık 86 bin imza toplandı.

Kampanyanın sürdüğü esnada İstanbul’dan bir belediyenin yetkilileri, Çivici ailesine ulaştı. İstedikleri zaman ve şehirde kendilerini bir hafta tatile göndermek istediklerini söyledi. Çivici bu davete çok sevindi, tatil için hazırlıklara başladı. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi, yıllardır kurduğu tatil hayalinin gerçekleşmesini engelledi. Zira, tüm kamu personelinin izinleri iptal edildi.

İbrahim Çivici, yeniden kendisine ulaşan Al Jazeera muhabiri Güray Ervin'e şunları söyledi:

“Belediyeden arayan arkadaşlara Ağustos’un ilk haftası, Alanya civarında bir otele gidebileceğimizi söyledik. Belediye yetkilileri bütün organizasyonu yaptı. Ancak, 15 Temmuz’da darbe girişimi yaşandı. Ardından da tüm kamu personelinin izinleri iptal edildi. İzinde olanlar da göreve çağrıldı. Bunun üzerine belediye yetkililerini arayıp, durumu anlattım. İleri bir tarihe ertelenmesinin mümkün olup olmadığını sordum. Ancak, otobüs biletlerinin alındığı ve otelin parası da ödendiği için bu mümkün olmadı.”

Kendisinin görevi başında olduğunu söyleyen İbrahim Çivici, eşini, çocuklarını ve torununu tatile gönderdiğini söyledi.

“Kendileriyle her gün konuşuyorum. Beş yıldızlı, çok güzel bir tatil köyü olduğunu söylediler. İlk ve belki de son defa böyle lüks bir otelde tatil yapıyorlar. Ben gidemedim ama sağlık olsun. Kısmet değilmiş. Allah memleketimize bir zeval vermesin. Türkiyemizin durumu daha önemli. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’e, imza kampanyası açan Rukiye Demirkan’a ve kendileri tatile gidemediği halde benim gitmem için imza veren herkese çok teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Ben gitmiş kadar oldum.”