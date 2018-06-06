Demirtaş'tan yakınlarına telefonda seçim konuşması

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - EDİRNE Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, haftalık 10 dakika süren telefon görüşmesinde, eşi Başak Demirtaş ve evde bulunan diğer yakınlarıyla konuştu. Yakınlarına kısa bir seçim konuşması yapmak istediğini belirten Demirtaş, \"Hep birlikte el ele verip, geleceğin demokratik Türkiye\'sini, mutlu ve özgür yaşamı inşa edebiliriz\" dedi.

HDP Genel Merkezi\'nce, Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın haftalık 10 dakika süren telefon görüşmesinde yakınlarına yaptığı konuşmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Selahattin Demirtaş\'ın Diyarbakır\'daki evine annesi, babası, kardeşleri, enişteleri ve yakınlarının gelmesiyle başlayan görüntüler, Demirtaş\'ın Edirne Cezaevi\'nden eşi Başak Demirtaş\'ı telefonla aramasıyla devam ediyor. Demirtaş, evde bulunan yakınlarına kısa bir seçim konuşması yapmak istediğini belirterek, sözlerine başlıyor.

Cezaevinde 20 aydır tutulduğunu kaydeden Demirtaş, \"Benim durumum sadece bir örnektir. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz\" diye konuştu. Demirtaş, şunları söyledi:

\"Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil, hizmetkarı olmaktır. Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak mutsuzluğu, yoksulluğu asla hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil, buna mecbur ya da mahkum değiliz. Şimdi hep birlikte el ele verip, geleceğin demokratik Türkiye\'sini, mutlu ve özgür bir yaşamı inşa edebiliriz. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak, birlik içinde çözebiliriz.\"

Demirtaş, \"Şimdi daha güzel günler adına değişim zamanıdır. Haydi birlikte yapalım, birlikte kazanalım\" diyerek, sözlerini tamamladı.



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