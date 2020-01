Demirtaş'tan TRT Genel Müdürü'ne: Seçilirsem seni görevden alacağım

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Artık her yerde tekçilik, mezhepçilik, insan kimliği öne çıkıyor ve bu yüzden korkuyorlar. O yüzden TRT'nin genel müdürü utanmadan, sıkılmadan beni tehdit ediyor. Bir daha kendisini ve kurumunu eleştirirsem, anında yayını kesecekmiş" dedi.

Hatay'da partililerle bir düğün salonunda bir araya gelen Selahattin Demirtaş, TRT Genel Müdürü'ne "Kaybedeceğim kesin olduğu için onu suçlayarak, başarısızlığımı örtmeye çalışıyormuşum. Bir bürokratın yaptığı açıklama bu" şeklinde seslendi.

Erdoğan'dan korkma halkın gazabından kork

Zaman'da yer alan habere göre Demirtaş, senin beni tehdit edebilecek kadar ne kapasiten, ne mevkiin nede cesaretin var. Yayınlamıyorsan da yayınlama. Ama ben seni her gün teşhir etmeye devam edeceğim. Çünkü senin ve senin gibilerin zihniyetini değiştirmeye geliyoruz. Cumhurbaşkanı olursam da seni görevden aldıracağım." dedi.

Hatay'da partililerle bir düğün salonunda bir araya gelen Selahattin Demirtaş, "Artık her yerde tekçilik, mezhepçilik, insan kimliği öne çıkıyor ve bu yüzden korkuyorlar. O yüzden TRT'nin genel müdürü utanmadan, sıkılmadan beni tehdit ediyor. Bir daha kendisini ve kurumunu eleştirirsem, anında yayını kesecekmiş. Zaten kaybedeceğim kesin olduğu için onu suçlayarak, başarısızlığımı örtmeye çalışıyormuşum. Bir bürokratın yaptığı açıklama bu. Hiçbir AKP'li bunu söylemeye cesaret edemedi. Ama devletin memuru, senin-benim vergilerimle maaşını alan adam, TRT vergisi adı altında harcadığımız her kuruştan, parası kesilen kanal, bana bu tehdidi yapıyor. Mikrofonu da burada onun için söylüyorum. Umarım beni canlı yayından izliyordur. TRT'nin emekçi kardeşlerime TRT'nin bütün emekçilerine saygılarımı sunuyorum. Onlar emekçi kardeşlerimdir onları selamlıyorum. Onların bu ayrımcılıkta hiçbir suçunun günahının olmadığını biliyorum. Onlar basın çalışanıdır. Sadece Genel Müdürü'ne hitap etmek istiyorum. Yani bana hakaret edip şantaj yapan TRT genel müdürüne sesleniyorum. Sen halkın paraları ile o kurumu kendi televizyonun gibi yönetemezsin. O kurum bu halkın ortak malıdır ve TRT kanununda da ayrımcılık yapmayacağın açıkça yazılıdır. Yüksek Seçim Kurdulu7da aldığı kararlarda kamu yayıncılığında TRT'de adaylara eşit, şans vermek zorunda olduğunu ilan etmiştir. Sen 11 Temmuz'dan itibaren seni bugüne kadar 244 dakika canlı yayında verdik diyorsun. Bir defa 11 Temmuz'dan itibaren demen suçunu itiraf etmen demektir. Yani seçim süreci başladıktan 12 gün sonra beni vermeye başladın. Oda seni teşhir ettikten sonra. 244 dakika beni vermişsin ama 7 bin 200 dakika da Recep Tayyip Erdoğan'ı vermişsin. Bunu neden yazmıyorsun bu açıklamaya. Beni tehdit eden TRT'nin genel müdürü seni eleştirince canlı yayını kesecekmişsin. Bak şu mikrofon bile bizim paramızla alınmış, bu mikrofon bile bizim malımız. Ama sen adaletin ne olduğunu unutmuşsun. Sen iktidarın esiri olmuşsun, güce tapıyorsun. Korkuyorsun. Ben olsam sadece Allah'tan korkardım. Tayyip Erdoğan'dan büyük Allah var. Sen Erdoğan'dan korkma halkın gazabından kork. Senin beni tehdit edebilecek kadar ne kapasiten, ne mevkiin nede cesaretin var. Yayınlamıyorsan da yayınlama. Ama ben seni her gün teşhir etmeye devam edeceğim. Çünkü senin ve senin gibilerin zihniyetini değiştirmeye geliyoruz. Cumhurbaşkanı olursam da seni görevden aldıracağım." diye konuştu.