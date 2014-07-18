Selahattin Demirtaş Paris'te 3 PKK'lının öldürüldüğü yere çiçek bıraktı

Avrupa programı kapsamında Paris'te bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 9 Ocak 2013'te 3 kadın PKK'lının öldürüldüğü yeri ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çerçevesinde Paris'e geldi. Paris'te, 9 Ocak 2013'te meydana gelen ve 3 PKK'lı kadın Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in hayatını kaybettiği yere gelen Demirtaş buraya çiçek bıraktı.

Selahattin Demirtaş "Öncelikle bir kez daha kadın devrimcilerimizi saygıyla anmak istiyorum. Aradan geçen bu kadar zamana rağmen özellikle Fransız hakimlerin Fransız yargısının cinayeti aydınlatacak en küçük adım bile atmaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle tutuklanan kişinin Türkiye'deki istihbarat birimleriyle ilişkisi ortaya çıkmışken halen dava açılmamış olması büyük bir eksikliktir. Soruşturmanın bu kadar uzamış olması bizlerde kaygı yaratmaktadır. Bu katliam gerçekleştiğinde o dönem İçişleri Bakanı olan Başbakan Manuel Valls ile de görüştüm. Kendisi bana Fransız hükümeti olarak bu katliamın üstünün örtülmemesi için olağanüstü bir çaba sarf edeceği sözünü vermişti. Ama bugüne kadar bir zanlı dışında başka bir ilişki ortaya çıkarılmadı, başka hiç kimse tutuklanmadı.

Başbakan Erdoğan Paris'te yaptığı bir konuşmada bu cinayetin paralel devlet bağlantılı olduğunu söylemişti. Türk hükümetinin de elindeki bilgi ve belgeleri açıklamasını Fransız yargısına teslim etmesini bekliyorduk ama bu konuda da bir gelişme olmadı. Hem Fransız hem de Türk hükümeti bu cinayetlerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Bu cinayetlerin aydınlatılmaması için kirli pazarlıkların kirli ilişkilerin döndüğünü düşünüyorum. Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Fransa Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu Fransa'nın itibarının korunması ve iadesi için de aydınlanması gereken bir cinayettir. Özellikle Sayın Fransa cumhurbaşkanının açıklama yapması ve bizleri halkımızı tatmin edecek bir duruş ortaya koymasını istiyoruz. Fransız adaletinin de bir an evvel davayı açıp sorumlulara ulaşabileceğimiz yargı sürecini başlatmasını bekliyoruz" dedi.