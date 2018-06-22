Demirtaş'tan seçim öncesi son sesli mesaj ve 'Cesur Yürek' paylaşımı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yayımladığı sesli mesajında, vatandaşları oylarına sahip çıkmaya çağırdı. 'Cesur Yürek' filminden bir sahne paylaşan Demirtaş, "Bir tarafta yalan rüzgarı bir tarafta cesur yürek. Seçiminizi doğru yapacağınızdan kuşkum yok" dedi.

Demirtaş mesajında, "Tek oyun bile Türkiye'nin ve toplumun geleceğini, kaderini belirleyeceği bir noktaya geldik. Son saatler, son günler de bu açıdan çok önemli. Herkesin çok iyi bir çalışma yürütmesi lazım" ifadesini kullandı.

Mesajında seçim kampanyası yürüten herkese teşekkürlerini ileten Demirtaş, sandık güvenliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasını yalan, iftira, küfür, hakaret ve tehdit üzerine kurduğunu yazan Demirtaş, "Sözüm ona bu kadar kudretli bir lider, cezaevine attırdığı rakibinden neden bu kadar korkar? Bütün kampanya boyunca ne diye beni karalamak için çırpınır? Bunun için olabilir mi?" diye sorarak bir video paylaştı

Demirtaş, Mel Gibson'ın yönettiği ve başrolünü oynadığı 'Cesur Yürek' filminden bir sahneyi de paylaşarak, "Bir tarafta yalan rüzgarı bir tarafta cesur yürek. Seçiminizi doğru yapacağınızdan kuşkum yok" ifadesini kullandı.

Sesli mesaj da yayımlayan Demirtaş, "​Seçim öncesi sizlere ulaştırabileceğim son sesli mesajım da budur" diyerek şunları söyledi:

"Baskının, zulmün olduğu bir dönem kapanacak"

"Çok az bir zaman kaldı, sayılı günler, sayılı saatler var artık. Engellere, kısıtlı imkanlara rağmen muazzam kampanya yürüten herkese teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan durum, çok kritik bir aşamada sandığa gidileceğini gösteriyor. Öylesine ki artık bir tek oyun bile Türkiye'nin ve toplumun geleceğini, kaderini belirleyeceği bir noktaya geldik. Son saatler, son günler de bu açıdan çok önemli. Herkesin çok iyi bir çalışma yürütmesi lazım. Ve aynı kararlılıkla sandıklara, oylara da sahip çıkılması lazım. 24 Haziran'da inanıyorum demokrasi kazanacak, demokrasi yanlıları kazanacak. Önemli bir sonuç ortaya çıkacak ve göreceğiz ki seçimler vesilesiyle Türkiye'de bir dönem kapanacak. Baskının, zulmün olduğu bir dönem kapanacak. Hukukun üstünlüğü de, adalet de, huzur da, güven de, ekonomik refah da bu şekilde, daha rahat bir ortamda temin edilecek.

Sahada çalışma yürüten bütün arkadaşların da herkesin de bu bilinçle son saate kadar, resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar mutlaka oylarına, sandığa sahip çıkmasını bekliyorum. İşimiz gücümüz ne olursa olsun, önümüzdeki birkaç gün mutlaka ama mutlaka zamanımızın tamamını seçim kampanyasına, sandık güvenliğine ayırma konusunda hassasiyet gösterilmesi lazım. Kampanya yürüten, emek harcayan, yüreğini ortaya koyan herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine içten selam, sevgilerimi gönderiyorum.

Demirtaş sözlerini şöyle tamamladı: "Mutlu, huzurlu, özgür ve güzel günlere az kaldı. Oylarınızla HDP'yi Meclis’e taşıyın, demokrasinin inşasına bir tuğla da siz koyun. 1 oy Demirtaş'a 1 oy HDP'ye deyin, tarihin akışını özgürlükten yana değiştirin. Zalimin zulmüne değil, mazlumun onurlu direnişine ortak olun."