Demirtaş'tan reddi hâkim talebi

HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında reddi hâkim talebinde bulundu.

Demirtaş, 27 Aralık 2013’de yapılan yerel seçim aday tanıtım toplantısında bazı kişilerin yasa dışı slogan attığı gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına SEGBİS sistemiyle bağlandı.

"Susma hakkımı kullanmak istemiyorum"

"Öncelikle SEGBİS ile savunma yapmayı açık ve net bir şekilde savunma hakkımın ihlali olarak görüyor ve kabul etmiyorum. Adil yargılanma hakkımın açık bir gaspı olarak görüyorum” diyen Demirtaş, "Susma hakkımı kullanmak istemiyorum. Tutuksuz yargılandığım bir dosyada, tutukluluktan daha ağır koşullarda yargılama dayatılmasını kabul etmiyorum. Ben yargılamanın adil ve hızlı yürütülebilmesi için mahkemeye yardımcı olmak adına, başından beri bizzat mahkeme huzuruna çıkmayı talep ediyorum.”

"Güvenlik sorununu yaratan ben değilim"

Duruşmaya bizzat katılma gerekçesinin geri çevrilmesini eleştiren Demirtaş, şunları söyledi:

“Şu anda mahkeme salonunun görüntüsünü de sesini de net olarak alamıyorum. Duruşma salonunda bulunan avukatlarımla, kimsenin duyamayacağı şekilde görüş alışverişi yapabileceğim koşullar da mevcut değildir. Benim Şırnak’ta bizzat duruşmaya getirilmememin gerekçesi olarak tanınmış bir kişi olmam, çevremin geniş olması gösteriliyor. Bunlar benim kusurum ve zaafım değil. Güvenlik sorununu yaratan da ben değilim. Türkiye’nin 12 farkı şehrinde hakkımda 25 dava açanlar ve dosyalarıma coğrafi olarak en uzak cezaevine beni koyanlar bunun sorumlusudurlar.”

"Mahkeme delil toplama faaliyetine girişti"

Yargılanmaktan kaçmadığını, çekinmediğini söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Başından beri istediğim tek şey adil, dürüst ve hızlı yargılanabilmektir. Bununla birlikte mahkemeniz hakkımda hazırlanan iddianameyi yeterli deliller toplanmadan, etkili bir soruşturma yapılmadan kabul etme suretiyle beni sanık konumuna düşürmüştür. Mahkemenizin gıyabımda yapılan duruşmalarda verdiği ara kararlarda, soruşturma aşamasında yapılması gereken delil toplama faaliyetine giriştiği açıkça anlaşılmaktadır. Kovuşturma aşamasından çok, soruşturma aşamasının safahatları gibi ilerlemektedir dosya.

Yine mahkemenizce, bizzat duruşmada bulunma talebimin şahsım ve avukatlarımca mütemadiyen tarafınıza iletilmiş olmasına rağmen, iki ayrı defa bulunduğum cezaevine müzekkere yazılarak SEGBİS’e zorla çıkarılmam talimatı verilmiştir. Oysa CMK’da (Ceza Muhakemesi Kanunu) kimler hakkında zorla getirilme kararı verilebileceği açıkça sayılmıştır. Ben duruşmaya çıkmaktan ve mahkemeye gelmekten imtina etmeyen, bilakis bu konuda ısrar eden bir sanık olmama rağmen, mahkemeniz benim hakkımda kanuna açıkça aykırı bir şekilde, zorla getirme kararları vermiştir."

"Reddi hâkim talebinde bulunuyorum, çünkü..."

Demirtaş, neden reddi hâkim talebinde bulunduğunu ise şu sözlerle anlattı:

"Hem eksik iddianamenin kabulü ile hem de duruşmanın savunma hakkım güvence altına alınmak suretiyle inceletilmemesi nedeniyle daha mahkeme huzuruna bile çıkarılmadan, mahkemenizin ara kararlarla aleyhime delil toplama işlemleri yapmış olması mahkemenize olan güvenimi ve inancımı sarsmıştır. Beni adil, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yargılayabileceğinize dair en küçük bir hissiyatım yoktur. Bu nedenle Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 29. maddesinde belirtilen ‘tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da hâkimin reddi istenebilir’ hükmüne dayanarak reddi hâkim talebinde bulunuyorum. Çünkü bu yargılamanın öznesi benim. Mahkemenizin en çok koruması gereken şey de benim savunma hakkım, adil yargılanma hakkımdır. Ancak iddianamenin kabulünden bu yana bu hakkımın korunması bir yana, bizzat tarafınızca aleni bir şekilde ihlal edilmiştir. Bu nedenle reddi hâkim talebimin bir üst mahkemeye iletilmesini bekliyorum. Beni adil yargılayacağınıza inanmıyorum."