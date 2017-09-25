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Politika

Demirtaş'ın bir duruşması daha ertelendi

Demirtaş SEGBİS ile katılmayı red etmemişti

25 Eylül 2017 18:53

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Elazığ'daki duruşması görüldü. Demirtaş duruşmaya katılmayı talep etmişti. Demirtaş'ın katılmadığı duruşma, 13 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

Hakkında Elazığ’da dava açılan Demirtaş’ın, davasının 3. duruşması bugün görüldü. Demirtaş, hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suçu ve Suçluyu Övme’ suçlarından dava açılmıştı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; önceki duruşmada mahkeme, Demirtaş’ın duruşmaya SEGBİS yoluyla bağlanması için Edirne Cezaevine müzekkere yazmış, Demirtaş bunu kabul etmeyerek duruşmada bizzat bulunmak için dilekçe ibraz etmişti.

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