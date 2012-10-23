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Politika

Demirtaş'tan Kaplan'a İmralı uyarısı: Tahminini kendine saklasa iyi olur!..

Demirtaş, Öcalan ile görüşmelerin yapılmadığını belirterek, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın sözlerine tepki gösterdi

23 Ekim 2012 19:00

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Milletvekili Hasip Kaplan’ın ‘İmralı ile görüşmeler başlamış olabilir’ sözlerine göndermede bulunarak ’ "Arkadaşımız kişisel tahminini kendine saklasa iyi olur. Şu anda ne İmralı’da ne Oslo’da görüşme olduğuna dair en küçük bilgi kırıntısı dahi yoktur. Bunun da bilinmesi lazım" dedi. 

DHA'da yer alan habere göre; BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve yaklaşık 250 partili ile PKK/KCK’lıların cezevlerinde sürdürdüğü açlık grevine destek vermek için Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Demirtaş, açıklaması sırasında Hasip Kaplan’ın "Ben Başbakan’ın bu tavır değişikliği ile İmralı’da görüşmelerin yeniden başladığını tamin ediyorum" sözlerine tepki gösterdi. Hasip Kaplan’ın sözlerinin kendi kişisel tahmini olduğunu anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:
 
"Bazı açıklamalarda İmralı’da görüşmeler başlamış gibisinden, ihtimal var gibisinden sözler kamuoyuna yansıdı. Bazı milletvekillerimiz de bu konuda açıklamalar yaptı. Bunların tamamı kişisel tahminden öte bir şey değil. Doğrusu bu açıklamaları doğru bulmuyorum. Milletvekilimizin yaptığı açıklamayı da doğru bulmuyorum. Kendi kişisel tahminini kendine saklasa iyi olur." 
 
 

‘Görüşme varsa hükümet bunu deklara eder'

 
 
Demirtaş, bir görüşme olması durumunda hükümetin bunu açıklaması gerektiğini belirterek, şöyle dedi, "Varsa görüşme; hükümet açık açık bunu deklare eder. Tahminlerimizi paylaşarak zaten AKP’nin kafa karıştırmaya dönük politikalarına da su taşımanın hiçbir anlamı yok. İmralı’da bir görüşme yok. Eğer varsa, bu konuda hükümet açıklama yapacak. Hükümetin sözcüsü, bakanı, başbakanı var. Çıkacak açıklama yapacak; 'Biz görüşme yapıyoruz, müzakere yürütüyoruz’ diyecek. Bunun dışında bu açıklamayı yapmak, varsa da böyle bir şey BDP’ye düşmez. Yapılan açıklamayı ben doğru bulmuyorum. Genel Başkan olarak bütün arkadaşlarımı da bu konuda uyarıyorum. Bizim işimiz kafa karıştırmak değil. Bizim işimiz gerçekten kalıcı, kandırılmaya, aldatmaya dayanmayan bir müzakerenin önünü açmaktır. Hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Şu anda ne İmralı’da ne Oslo’da görüşme olduğuna dair en küçük bilgi kırıntısı dahi yoktur. Bunun da bilinmesi lazım." 
 

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