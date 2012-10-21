Kaplan: İmralı ile görüşmelerin başladığını tahmin ediyorum

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 28 Temmuz 2011 tarihinden beri avukatları ile görüştürülmeyen Abdullah Öcalan ile İmralı'da devlet heyetinin yeniden görüşmelere başladığını tahmin ettiğini söyledi.

Kaplan, "Başbakan'ı artık iyi tanıyoruz. Ne zaman BDP'yi sert ifadelerle eleştirip yüklenirse, o zaman başka kanalların devreye girdiğini biliyoruz. Ben Başbakan'ın bu tavır değişikliği ile İmralı'da görüşmelerin yeniden başladığını tahmin ediyorum" dedi.Cezaevlerinde başlatılan ve bugün 39'uncu güne girilen açlık grevinde kritik aşamaya girildiğini ve bu sürecin sonlandırılması için Çarşamba gününün çok önemli olduğunu söyleyen BDP'li Kaplan, "Çarşamba günü İmralı'da Avukatların Öcalan ile görüşmesine izin verilirse bu sürecin önü açılabilir. Açlık grevleri ölümlerle sonuçlanmadan sorun çözülebilir" diye konuştu.



'İmralı'da görüşmeler yeniden mi başladı?'



Abdullah Öcalan 1999 yılında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğinde, avukatı olarak İmralı adasına gidip kendisi ile görüşen BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İmralı'da Öcalan ve devlet heyeti arasındaki görüşmelerin yeniden başladığını tahmin ettiğini söyledi.

Kaplan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı artık iyi tanıdıklarını ve İmralı'daki devlet görüşmeleri ile avukat görüşmelerinin Başbakan'ın talimatı ile kesildiğini bildiklerini belirterek şöyle dedi:

"Ne zaman BDP'yi sert ifadelerle eleştirip yüklenirse, o zaman başka kanalların devreye girdiğini biliyoruz. Ben Başbakan'ın bu tavır değişikliği ile İmralı'da görüşmelerin yeniden başladığını tahmin ediyorum. Geçmişte de buna benzer süreçler yaşandı. Adalet Bakanı'nın bu konuda insiyatifi yoktur, tek patron Başbakan Erdoğan'dır."



Kritik gün çarşamba



Kaplan, İmralı'da bulunan Öcalan'ın avukatları ile görüşmesi, Ana dilde eğitim ve savunma önündeki engellerin kaldırılması talepleri ile cezaevlerinde başlatılan açlık grevinin 40'ıncı güne girdiğini ve bunun kritik bir aşama olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sürecin aşılması ve sorunun çözülmesi için bayram öncesi Çarşamba günü kritik bir gündür. AİHM'de davası sürdüğü için Abdullah Öcalan avukatları ile görüştürülmelidir. Bu yasal hakkıdır. Yapılacak bir görüşme ve çağrı ile ölümlere varılmadan açlık grevi sorunu çözülebilir. Ana dilde eğitim ve savunma ise Hükümetin verdiği bir söz vardır. Barışın ve demokrasinin anahtarı dildir. Hükümet bu sözünü yerine getirmelidir. Hatta Çarşamba'dan öncede Başbakan isterse Mit'i İmralı adasına gönderip Öcalan ile görüştürebilir. Mit müsteşarı bugünlerde gitmeyecek ne zaman İmralı'ya gidecek. Bayram öncesi ölümlerin engellenmesi ve toplumsal barışın sağlanması için Çarşamba günü bu görüşmeye izin verilmelidir. Bu konuda tek yetkili Başbakan Erdoğan'dır."