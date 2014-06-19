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Politika

Demirtaş'tan 'HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim' sorusuna espirili yanıt

HDP kulislerinde adı sıkça 'Cumhurbaşkanı adayı' olarak geçen Selahattin Demirtaş açıklama yaptı

19 Haziran 2014 11:22

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmadığı iddialarına verdiği yanıtla stüdyodakileri güldürdü.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu CNN Türk 'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Selahattin Demirtaş , Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya verdiği yanıtla herkesi güldürdü. Demirtaş, Ahmet Hakan'ın, "BDP'nin adayı belirlendi diyorlar. Kim diyoruz, Selahattin Demirtaş diyorlar. Siz ne diyorsunuz?"  sorusuna "Benim de kulağıma geliyor" diye yanıt verdi.

HDP kulislerinde adı sıkça "Cumhurbaşkanı adayı" olarak geçen Selahattin Demirtaş, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ahmet Hakan'ın, "Son zamanlarda çok duyuyorum. Bir haftadır söyleniyor. BDP'nin adayı belirlendi diyorlar. Kim diyoruz, Selahattin Demirtaş diyorlar. Siz ne diyorsunuz?" diye sorunca, Selahattin Demirtaş, bu konudaki teveccühler ve önerilerin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Bunun nihai kararını verecek olan ben değilim. Büyük bir bileşen bu çalışmaları yönetiyor. Arkadaşlarım bu konuda nihai olarak önerileri sunmaya başladıklarında heralde benimle ilgili yapılan önerileri de değerlendirecekler" dedi.

Demirtaş, isminin oldukça önde olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Benim de kulağıma geliyor" yanıtını vererek cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığının sinyallerini verdi.

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