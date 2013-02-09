Demirtaş'tan Erdoğan'ın teklifine destek geldi: Referanduma gidilmeli

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Aslında biz ‘her halükarda referandum’ olmalı diyoruz. 550 oyla çıksa bile biz yeni anayasanın referanduma gitmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "BDP ile referandum noktasında, müşterek adım atabiliriz" demişti.

Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, Fransa'dan dönen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a, Başbakan Erdoğan'ın "referandum" yorumunu sordu.

Demirtaş, partilerin değil, Türkiye'nin anayasası yapıldığına dikkat çekerek, "Bizim arzumuz, dört partinin uzlaşma komisyonunda, anayasanın en geniş konsensusla yapılmasını gerçekleştirmek. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Fakat, dört parti başaramıyorsa farklı alternatifler düşünülebilir. Buna da kapalı değiliz. Ama bu, herhangi bir siyasi partinin taslağını başka bir partinin kabul edeceği anlamına hiçbir zaman gelmez. Sonuçta, 2 parti de anayasa yaptığında, partilerin değil Türkiye’nin anayasasını yapacaklar. Bu perspektifle yaklaşılması halinde tabi ki bütün seçenekleri tartışırız, kapalı değiliz. Sonuçta, biz AKP’nin taslağını desteklemek için uzlaşma komisyonuna girmedik. Bizim de fikirlerimiz var, AKP’nin de doğru önerileri var. Bu doğruları birleştirebilirsek daha iyi bir anayasa yapabiliriz. Ama dediğim gibi, en geniş konsensusu yakalamak her zaman önceliğimiz" dedi.

"AKP'den gelen bir teklif yok" diyen Demirtaş, "Uzlaşma Komisyonu’nda bir çalışma yürüyor. Komisyonun motivasyonunu bozacak, onu hiçe sayacak, saygısızlık edecek bir çaba içerisinde asla olmayız. AKP’den şu ana kadar bize Sayın Başbakan’ın değerlendirmesi çerçevesinde gelmiş bir teklif henüz yok" diye konuştu.



'Referandum olmalı'



Demirtaş, hazırlanan anayasanın referanduma götürülmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Aslında biz ‘her halükarda referandum’ olmalı diyoruz. 550 oyla çıksa bile biz yeni anayasanın referanduma gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. ‘AKP ile BDP ortak anayasa yapar ve AKP ile BDP kendi taslaklarını Türkiye’ye dayatır’ diye birşey düşünülmemelidir. Çünkü biz, AKP ya da BDP’nin değil, bütün Türkiye’nin anayasasını yapmak için böyle bir uzlaşma arayışı içine gireriz."



'İmralı sürecine katkı sağlar'



"Bu anayasada sadece Kürtler değil herkes kendini görmeli" diyen Demirtaş, hazırlanan yeni anayasanın İmralı sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta yeni anayasa bir toplumsal barış anayasası olmalıdır. Ben sadece PKK-devlet arasındaki barıştan söz etmiyorum. Ve bu anayasada sadece Kürtler değil herkes kendini görmeli. Türkler bile bu anayasada kendini görmüyor. Türkün de anayasası falan değil bu anayasa. Türkler, bu anayasada demokrasi ve özgürlük mü görüyorlar? Hayır. O yüzden Türk’ün de Kürt’ün de ‘işte benim anayasam’ diyebileceği bir anayasayı, bir barış anayasası olarak Türkiye’ye armağan edebilirsek bu hepimize kazandırır. Mutlaka ki, İmralı’da devam ettirilmesi düşünülen sürece de kesin katkı sunar. İmralı süreci de yeni anayasa sürecine kesin katkı sunar. İkisi birbirinizi pozitif destekler."



'Taleplerimiz AKP ile yakın'



Anayasadaki vatandaşlık tanımının, anadil konusunun, özerklik teklifinin değerlendirilmesini belirten Demirtaş, Türkiye'nin yeni bir sisteme girmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, "Biz bütün taleplerimizi sunduk uzlaşma komisyonuna. Bunlar kelimesi kelimesine böyle olacak diye bir dayatmamız yok. Olmazsa olmazlar; Türkiye’de vatandaşlık tanımı kesinlikle yanlıştır. Etnik kimlik üzerine kuruludur. Diller, kültürler özgür değil. Bu değişmelidir. Anadiller her alanda kullanılabilmelidir. Özerklik önerimiz var. Desantralizasyon dediğimiz olay. Türkiye’nin yeni bir sisteme girmesi lazım. Bütün kültürlerin Türkiye’nin birliği içinde korunması gerektiği ilkesi anayasanın ruhuna sinmelidir. Yakın olduğumuz AKP’dir. Bire bir örtüşmüyor ancak yakınlaştığımız parti AKP’dir" dedi.