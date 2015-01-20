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Politika

Demirtaş'tan Erdoğan'a: Duşakabinoğlunun yanından inen kravatlı kişi

Ak Saray'da 16 Türk askerini temsil eden kostümlü karşılama törenine göndermede bulunan Demirtaş, Erdoğan'ı ’Duşakabinoğlunun yanından inen kravatlı kişi’ olarak niteledi

20 Ocak 2015 15:43

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında AK Saray’da 16 Türk devletini temsil eden kostümlü karşılama törenine de göndermede bulundu. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ‘’Duşakabinoğlunun yanından inen kravatlı kişi’’ olarak niteledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Demirtaş’ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

‘’En büyük sorunlardan biri de atanamayan öğretmenler. 39’u intihar etti bunların arasında. Toplumda işsizliğin en yaygın olduğu alanlardan biri öğretmenler.

Onların taleplerinin gerçekleşmesi için arkadaşlarımız araştırma önergeleri verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde çalışmalarda bulundular ama maalesef karşılık alınamadı. 2002’de ne denilmiş. Öğretmen adayları okulunu bitirdiği gün hazırlık yapıp hizmet aşkıyla görevine başlayacak. Kim demiş. İşte o Duşakabinoğlunun yanından inen kravatlı kişi.’’

 

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