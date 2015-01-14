HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ak Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahmud Abbas'ı karşılamasını, "Orada merdivenlerdeki tarihi figürler değildi tuhaf olan, takım elbiseli adamdı. O da Deli İbrahim gibi giyinebilirdi" sözleriyle değerlendirdi.

Selahattin Demirtaş, CHP-HDP ittifakı değerlendirmelerini kesin bir dille yalanlayarak, HDP'nin seçimlere parti olarak gireceğini söyledi.

Demirtaş'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

HDP'nin 2015 seçimlerine parti olarak girme kararı değişir mi?



HDP, 2015 seçimlerine parti olarak girecek. Bu tartışmalar geride kaldı. Bizim açımızdan kesinleşti, seçime parti olarak gideceğiz. Bağımsız adaylarla seçime gitmek haksızlık olurdu.

HDP yüzde 10'luk seçim barajını aşar mı, anketler ne diyor?



Şu anda bile HDP'nin yüzde 9,5 oyu var. Türkiye, HDP'yi yeni yeni tanımaya başlayacak. Köşk seçimi öncesi 2015 seçimine parti olarak girmeye karar vermiştik.

Bir Kürt ile Türk el ele vermeden kalıcı bir barış imkansız. HDP tüm Ortadoğu için model bir partidir. Kadının kendi özgün sesiyle var olduğu tek partiyiz. Türkiye'de ana akım siyasetin merkezinde olacağız. Türkiye halklarının vicdanına güveniyoruz. Türkiye'nin yeni bir siyasi çizgiye ihtiyacı var. Birçok insan alışkanlığını değiştirecektir.

'Amacımız devleti ele geçirmek değil'

Barışı sağlama konusunda en gerçekçi programa sahip parti HDP. Amacımız hükümet olup devleti ele geçirmek değil. İktidar Sünni kesim adına devleti ele geçirmiş gibi politika izliyor. Devleti ele geçirilecek bir mekanizma değil. AKP 'ye oy verenler bile hükümete bakınca kendisini görmüyor.

Türkiyelileşme nasıl olacak?

Seçmenin akıl ve vicdan dünyasına aynı anda ulaşmak zorundayız. AKP ahtopot gibi devleti istediği gibi yöneten bir aygıta dönüştü. Kürt ya da Türk ağırlıklı olsun diye bir kavga içerisinde değiliz. Alevi toplumunun Alevi kimliğiyle Meclis'te temsilini çok önemsiyorum.

Kadir İnanır'a teklif gitti mi?



Açıklamasına saygı duyuyorum. Kendisiyle görüşeceğiz, ikna edebilir miyiz bilmiyorum. İlla da milletvekili olmasına gerek yok. Belki milletvekilliğini sevmiyordur. Milletvekili adayımız olursa biz bundan memnuniyet duyarız.

Sadece Kadir Bey değil onun gibi sanat, medya, akedemi camiyasından bu projeye destek vermek isteyen herkese kapımız açıktır.

CHP ile ittifak noktasında bir niyet, arayış var mı?

Köşk seçiminde Erdoğan'a ilk turda cumhurbaşkanlığını hediye eden CHP'dir. CHP, bu ülkede önce kendi seçmenine hesap versin.





'Barajı geçemezsek, siyasasi mücadelemize devam ederiz'

HDP barajı geçemezse?

Seçmen tercihi der ve siyasi mücadelemize devam ederiz. Adil koşullarda seçime girmiyoruz. İktidarın meşruiyeti her halukarda sorgulanır. Baraj sadece bizim sorunumuz değil.

Cemaat'e ne istedilerse verdiler

Bir gazeteye röportaj vermek onunla angaje olmak anlamına gelmez. Gülen Hareketi ile bizim resmi düzeyde görüşmemiz olmadı. Cemaate ne istedilerse verdiler, bunu itiraf da ettiler.