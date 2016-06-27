Demirtaş’tan Erdoğan’a: Bir saat televizyona çıkalım; gazeteciler de ‘havuz’dan olsun

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a birlikte televizyona çıkma talebini yeniledi. Demirtaş, “Gel bir saat canlı yayına çıkalım. Gazeteciler de havuzdan olsun. Bir şartım var, önünde cam olmasın. Memleket malı görsün” dedi.

Batman’da düzenlenen iftar programında konuşan Demirtaş’ın açıklamaları şöyle:

Bu "one minüt"çü ne diyordu? "Mazlum Filistin halkı..." Hani mazlum Filistin halkı? AKP'ye oy verenler, hesabını sorun.

Yüreğimize korku işlesin diye gaddarca davranıyorlar. Başaramazlar!

Hani Rabia diyordu ya meydanlarda, ağlıyordu. "Mazlum Mısır halkını yalnız bırakmayacağız." Darbeci Sisi'ye de mektup yazacak.

Senin şu kadar cesaretin olsaydı, üç yıldır sana çağrı yapıyorum. Gel bir saat TV'ye çıkalım.

Gel bir saat canlı yayına çıkalım. Gazeteciler de havuzdan olsun. Bir şartım var, önünde cam olmasın. Memleket malı görsün.

Batman'da: Gece gündüz bize saldıran ve kendine İslamcı diyenler, işte şimdi İsrail ile ballı ilişki kurdu. Ne diyeceksiniz?