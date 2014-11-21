Demirtaş'tan Diyanet Başkanı'na: Hırsızlık dinimize uygun bir faaliyet midir?

Selahattin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tek bir açıklaması var mıdır? Hırsızlık dinimize uygun bir faaliyet midir?" diye sordu.



Selahattin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti: "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi küçük bir bakanlık kadar. Gerçek anlamda Sünniliğe hizmet etmiyor, çarpıtıyor, 'Devlet dini' bakışıyla yaklaşıyor, dayatılıyor. Tam bir din devleti ve devlet dini algısı içerisinde operasyonel yaklaşıyor meseleye. Diyanet işleri alevilere hizmet etsin diye bir algı yok. Devletin bu işlerle alakası olmaması lazım.

Devlet din hizmeti vermez. Ermenek'te Diyanet İşleri Başkanı gidip cenaze namazı kıldı. Hükümete tek lafı yok. Patrona laf söylüyor, hükümete hiçbir şey söylemiyor.

'Türkiye'nin bir numaralı din adamı işçi katliamının üstünü örtmeye çalışıyor'

Diyanet İşleri Başkanı Ermenek'e giderek hükümetin sorumluluğunu örtmeye çalışıyor. İşte Türkiye'nin bir numaralı din adamı Ermenek'e giderek işçi katliamını üstünü örtmeye çalışabiliyor ve bunu dini kullanarak yapabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, tümüyle sömürüyü meşrulaştırma, devletin zorunlu baskısını meşrulaştırma devletin pisliklerini örtme mekanizması olarak kullanıldı. Bu kadar hırsızlık, yolsuzluk üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tek bir açıklaması var mıdır? Hırsızlık dinimize uygun bir faaliyet midir?"