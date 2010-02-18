Demirtaş'tan Apo isteği

T24 - BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'la ilgili, "Hükümet eğer bir barış arayışı içerisindeyse biz formül olarak ev hapsinin tartışılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni zayeret etti. Demirtaş ziyaret sonrasında basın mensuplarının Öcalan'ın ev hapsine alınması konusundaki soruya şu yanıtı verdi:



“Geldiğimiz noktada hükümet eğer bir barış arayışı içerisindeyse formül olarak biz ev hapsinin bir formül olarak tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Hem kendisinin sağlık koşulları, hem yaş durumu hem de siyasal gelişmeler açısından ciddi tartışılması gereken, hükümetin de bu konuda formül arayışı içerisinde olması gerektiği bir dönemden geçtiğimizi düşündük ve 15 Şubat’ın yıldönümü vesilesiyle bir kez daha gündeme getirdik.”





