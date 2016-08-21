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Demirtaş'tan Antepli milletvekillerine: İç savaş hedeflendi, gelin taziyede bir olalım

"Bu fotoğrafla o alçaklara en iyi cevabı vermiş oluruz"

21 Ağustos 2016 16:04

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gaziantep'te bir mahalle düğününe düzenlenen, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak "Antep’teki saldırıyla kaos ve iç savaş hedeflendi" dedi. Demirtaş, "Antep’teki tüm siyasi partilerden milletvekili arkadaşlara sesleniyorum. Gelin taziyede bir olalım, yan yana duralım" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Antep’teki saldırıyla kaos ve iç savaş hedeflendi. Antep’teki tüm siyasi partilerden milletvekili arkadaşlara sesleniyorum. Gelin taziyede bir olalım, yan yana duralım. Bu fotoğrafla o alçaklara en iyi cevabı vermiş oluruz" 

 

Demirtaş, "Antep’teki saldırıyla kaos ve iç savaş hedeflendi. Antep’ teki tüm siyasi partilerden milletvekili arkadaşlara sesleniyorum. Gelin taziyede bir olalım, yan yana duralım. Bu fotoğrafla o alçaklara en iyi cevabı vermiş oluruz“ dedi.

HDP'den açıklama

HDP, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 94 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından bir açıklama da yayınlandı.

Açıklamada, "Gaziantep'teki insanlık düşmanı saldırıyı lanetliyoruz. Gaziantep'te Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'ndeki partili üyelerimizin düğününe yönelik terör saldırısısonucunda salonda bulunan çoğunluğu kadın ve çocuk çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralımız var. Acımız büyük. Bu saldırıyı yapanları, arkasındaki güçleri, zihniyeti en sert biçimde kınıyor ve lanetliyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizden oluşan bir heyet Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

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