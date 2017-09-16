T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş’ın Twitter hesabından: Mutlaka kazanacağız...

"Sağlığım çok iyi, moralimin çok güçlü olduğunu bilmenizi isterim"

16 Eylül 2017 15:59

Tutukluluğu devam eden HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından “Hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Mutlaka kazanacağız...” mesajını paylaştı.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutukluğu devam eden Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından, 4 Kasım 2016 tarihinden sonra ilk kez mesaj paylaştı.

Selahattin Demirtaş’ın Binlerce beğeni ve retweet alan mesajlarında, “Merhaba değerli arkadaşlar. Zaman zaman buradan sizlere seslenmeye çalışacağım. Bana buradan ileteceğiniz görüş, öneri ve eleştirilerinizi arkadaşlarım değerlendirip bana iletecekler. Sağlığım çok iyi, moralimin çok güçlü olduğunu bilmenizi isterim. Faşizm halklarımız üzerinde bir tehdit olmaktan çıkana dek, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlı ve cesur bir şekilde yürüteceğiz. Hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Mutlaka kazanacağız...”

 

ETİKETLER

hdpeş başkanselahattin demitaşmesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24