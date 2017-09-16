Demirtaş’ın Twitter hesabından: Mutlaka kazanacağız...

Tutukluluğu devam eden HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından “Hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Mutlaka kazanacağız...” mesajını paylaştı.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutukluğu devam eden Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından, 4 Kasım 2016 tarihinden sonra ilk kez mesaj paylaştı.

Selahattin Demirtaş’ın Binlerce beğeni ve retweet alan mesajlarında, “Merhaba değerli arkadaşlar. Zaman zaman buradan sizlere seslenmeye çalışacağım. Bana buradan ileteceğiniz görüş, öneri ve eleştirilerinizi arkadaşlarım değerlendirip bana iletecekler. Sağlığım çok iyi, moralimin çok güçlü olduğunu bilmenizi isterim. Faşizm halklarımız üzerinde bir tehdit olmaktan çıkana dek, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlı ve cesur bir şekilde yürüteceğiz. Hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Mutlaka kazanacağız...”