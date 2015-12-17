"Demirtaş'ın 'HDP'deki gizli Erdoğancılar'dan kastı Adil Zozani'ymiş"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Bizim parti içerisinde Erdoğan sevdalısı bir damar her zaman vardı. Bunlar gizli Erdoğancılardı aslında" sözleriyle kast ettiği ismin HDP eski Hakkâri Milletvekili Adil Zozani olduğu öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ayşe Yıldırım, Adil Zozani'nin geçen ay Akşam'a verdiği bir söyleşide başkanlık sisteminin önemsenmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "HDP kulislerine göre, Zozani’ye verdiği yanıt üzerinden tartışmanın bu noktaya çekilmesine 'zemin olan' kişilerden rahatsız Demirtaş" dedi.

Ayşe Yıldırım'ın Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (17 Aralık 2015) nüshasındas yayımlanan yazısı şöyle:

AKP, buzdolabına kaldırdığı çözüm sürecini “Milli Birlik ve Kardeşlik” süreci adıyla hayata geçirmeyi planlıyor. Bu süreç için de HDP, İmralı ve Kandil’in dışında yeni muhatap arayışında. AKP’nin aşiretler, dini kanaat önderleri, korucu aileleri, sivil toplum örgütleri ve küçük Kürt partilerini muhatap almayı planladığı biliniyor. Yeni muhatapları yeteri kadar güçlü olmadığı için HDP’deki konferans ve kongre süreciyle yaşanan tartışmalardan yararlanarak “alanını” güçlendirmeyi amaçladığı gelen haberler arasında.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçen hafta dile getirdiği, “Bizim parti içerisinde Erdoğan sevdalısı bir damar her zaman vardı. Bunlar gizli Erdoğancılardı aslında. Bizden çok Erdoğan’ı sevip sayarak, AKP ile ilişki kurarak AKP’ye neredeyse yalakalık yaparak sorunun çözüleceğine inanıyordu bu tipler” sözleri parti içinde hayli tartışma yaratmıştı.

Hatta bazı eski milletvekilleri, “İçimizdeki bu gizli Erdoğancılar kimse açıkla” çağrısı yapmışlardı Demirtaş’a.

Sonunda Demirtaş’ın kastettiği kişinin eski Hakkâri milletvekili Adil Zozani olduğu anlaşıldı.

Demirtaş’ın “Seni başkan yaptırmayacağız” sözlerini uzun süredir eleştiren Zozani, geçen ay bir “yandaş gazete”ye yaptığı açıklamada, parlamenter sistemin yıllardır Türkiye’ye dayatıldığını söyleyerek, “Üstelik bu sistem doğru düzgün işlemiyor. AK Parti’nin ‘başkanlık sistemi’ teklifinin önemsenip tartışılması ve herkesin bu sürece katkı vermesinde yarar var” demişti.

HDP kulislerine göre, Zozani’ye verdiği yanıt üzerinden tartışmanın bu noktaya çekilmesine “zemin olan” kişilerden rahatsız Demirtaş. Yakın çevresine, “Zozani bu demeci verdiğinde ve günlerce beni hedefe koyan saldırılara karşı partimizde herhangi bir rahatsızlık oluşmaması ve Zozani’ye gereken cevabın partiden verilmemiş olması, bu cevabı yine benim vermek zorunda kalmam doğru olmamıştır elbet. Eski vekillerimiz dahil bütün yöneticilerimiz benim arkamda durarak elbette bu slogan ve karar doğruydu, eşbaşkanımız bu şekilde konuşan eski vekillere dair haklı bir eleştiri yapmıştır, diyemiyorsa başka bir yerde eksik ve yanlış içindeyiz” diyor.

Görünen o ki Demirtaş, Zozani’ye tepki gösterilmesi yerine kendisini hedefe koyan demeç ve açıklamalardan, “bir kez daha kendisini linç ortamında sahiplenmekten kaçınan tutumdan” oldukça rahatsız. Ancak Demirtaş’ın Zozani’yi eleştiren sözlerinin arkasında AKP’nin başlatacağı başkanlık önermesini de içeren yeni süreci kabul etme eğiliminde olan Kürt siyasi hareketindeki bazı aktörlere şimdiden “ayar verme” olduğu HDP kulislerinde konuşuluyor.

AKP’nin daha önce de HDP’yi karıştırmak ve dizayn etmek istediğini ancak her defasında başarısız olduğunu söyleyen bazı HDP’liler, yine aynı senaryonun hayata geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekiyor. Özellikle bazı kentlerde dini kanaat önderleri aracılığıyla “HDP Kürtleri temsil etmiyor, Alevilerin partisi oldu” söyleminin yayıldığı anlatılıyor. Bu tartışmalar sonucu mudur bilinmez ama DBP, HDP kurulurken kapattığı İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerdeki il başkanlıklarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Bu tartışmaların AKP’nin ekmeğine yağ sürdüğüne dikkat çeken kimi HDP’liler ise bugün yaşanan adı konulmamış iç savaş ortamının da göz önüne alınarak tartışmaların bir an önce sonlandırılmasını istiyor.