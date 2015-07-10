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Demirtaş'ın 'hadi cnm inş ya' tweet'i sosyal medyayı salladı

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, kişisel Twitter hesabından Ahmet Davutoğlu'nun 'hükümet kurma' açıklamalarını tiye aldı

10 Temmuz 2015 02:20

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün Meclis’teki partisinin grup toplantısında “Hükümet kurmam için görevlendirme muhtemelen bugün yapılacak” açıklamasını Twitter hesabından paylaşırken kullandığı, "Hadi cnm inş ya" sözleri, sosyal medyada günün konusu oldu. 

Evrensel gazetesinin, Davutoğlu'nun açıklamasıyla ilgili haberini paylaşan Demirtaş'ın tweet'i 6 binden fazla kişi tarafından yeniden paylaşılırken, takipçileri ise Demirtaş'ın sosyal medyada daha fazla vakit geçirmesini talep etti.

 

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