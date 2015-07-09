Davutoğlu görevi aldı, 45 günlük takvim başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 63. Hükümet'i kurma görevini AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi. Erdoğan, Davutoğlu'na Milletvekili Yemin Töreni'nden 16 gün, Meclis Başkanlığı Seçimi'nden ise 8 gün sonra hükümet görevlendirmesini vermiş oldu. Davutoğlu'nun görevlendirilmesiyle, Anayasa'da erken seçim için belirlenen 45 günlük süre başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada Erdoğan, Davutoğlu'na 63. hükümeti kurma görevini verdi.

Hükümeti kurmak için 45 gün süre



Erdoğan'ın görev verdiği AKP Genl Başkanı Davutoğlu, 63. hükümetin Anayasa'ya göre, görevlendirildikten itibaren 45 gün içinde kurması gerekiyor. Hükümetin istifası ve yeni hükümetin kurulmasına ilişkin takvim de böylece başlamış oldu.

Çarşamba gününe kadar tamamlamayı planlıyor

Başbakanlık kaynakları, hükümet kurma görevini alan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, hemen üç parti genel başkanından randevu talep edeceğini bildirdi. Cuma ve Cumartesi günü Bosna ziyaretini gerçekleştirecek olan Davutoğlu, Pazar günü İstanbul'da olacak. Davutoğlu, ilk tur görüşmelerini Ramazan Bayramı'ndan önce Çarşamba gününe kadar tamamlamayı planlıyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Ahmet Davutoğlu'nun, 45 günlük hükümet kurma süreci başladı. Bu süreçte hükümetin kurulamaması durumunda ise Cumhurbaşkanı’nın yeni bir isme görev vermesi söz konusu olabilecek. Ancak, Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurulamazsa yeni bir isme hükümet kurma görevini vermesinin yanı sıra TBMM Başkanı’na danışarak yeniden seçim kararı alma yetkisi de bulunuyor.

Erken seçim olabilir

Yeni bir isme görev verilmez ve 24 Ağustos’a kadar hükümet kurulmazsa, erken seçim kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınacak. Kanun gereği karar alınmasını takiben 90 gün geçtikten sonraki ilk pazar günü genel seçim olacağından, takriben Kasım ayı sonlarında seçmenler yeniden sandık başına gitmekle karşı karşıya kalabilecek.

Erken seçim kararı alınırsa, erken seçim hükümeti kurulacak. Bu hükümette parlamentoda temsil edilen dört siyasi partinin temsilleri oranında sandalyeye sahip olması gerekiyor. Geçici Bakanlar Kurulu’na, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının, TBMM’deki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından oranlarına göre alınması öngörülüyor.